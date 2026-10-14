Venezolanos esperan que tercera fase de diálogo conduzca a las elecciones pronto

La exdiputada y expresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (2015), Dinorah Figuera (c), asiste a la última sesión de la mesa de diálogo este miércoles, en Caracas (Venezuela).

CARACAS. El diálogo entre el régimen chavista y la oposición venezolana avanza lentamente entre el optimismo y la desconfianza de diversos sectores de la sociedad.

El ritmo de las negociaciones no se compagina con las urgencias económicas, sociales y políticas que tiene los venezolanos.

La mesa de negociación que cuenta con el espaldarazo de Estados Unidos reanuda este miércoles, 14 de septiembre, a las 3:00 pm, sus encuentros. Esta vez, los puntos a tratar son: las garantías políticas y civiles, temas en los cuales se espera que lleguen a acuerdos para la integración de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y los cambios necesarios en el sistema comicial para así avanzar hacia la fijación de una posible fecha para las elecciones en el país caribeño. Relacionado con este punto comicial, se espera que también se resuelva la situación de los partidos que están “judicializados”.

Esta fase no se sabe cuándo concluye.

La jefa de la delegación opositora, la exdiputada de la AN de 2015, Dinorah Figuera, posteó en IG: “Preparando la agenda de garantías políticas y civiles”.

A Figuera la acompañan en esta misión: Jorge Millán, Ramón López, Marco Aurelio Quiñones, Juna Miguel Matheus y Sergio Vergara. Mientras que, por el lado del oficialismo, la encabeza Jorge Rodríguez, jefe máximo de la Asamblea Nacional (AN) y hermano de la presidente encargada, Delcy Rodríguez. También integran esta parte de la mesa: Ana María San Juan (ministra de Educación Superior), Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Gravett y Pedro Infante.

Previo a esta tercera ronda, Washington otra vez fungió como portavoz y anunció la fecha del encuentro y el secretario del Departamento de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reunió con Figuera y ratificó que habrá elecciones en Venezuela.

“De cara a la próxima ronda de conversaciones, que comienza el 14 de octubre, el secretario instó a continuar avanzando en materia de libertades políticas y reforma electoral, lo que sentaría las bases para elecciones libres, justas y creíbles en Venezuela”, apuntó el Departamento de Estado en un comunicado.

Rubio elogió el “valiente liderazgo” de Figuera y celebró “los progresos tangibles alcanzados” en las dos primeras rondas de contactos. Sobre la ruta electoral, afirmó que no basta con celebrar comicios, sino que es necesario “establecer las instituciones necesarias para mantener esa democracia”.

Lo alcanzado hasta ahora

La mesa de negociaciones se instaló formalmente el 6 de agosto. En la primera ronda de negociaciones trató las reformas del sistema judicial, que abarca la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la recuperación de activos venezolanos en el exterior.

Sobre este último punto poco se acordado o ha trascendido públicamente. Hasta ahora, se conoce que hubo diligencias para que el Reino Unido devolviera las 31 toneladas oro venezolano, cuyo valor asciende a 4,000 millones de dólares, depositadas en sus bóvedas y hasta se habló de que EEUU tendría la custodia física del oro.

Sobre las reformas del sistema judicial ha habido algunos avances en los procesos que debe llevar adelante la AN. Ya la Comisión Preliminar, integrada por diputados, tiene en sus manos 127 hojas de vida de aspirantes de la sociedad civil a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ) que el órgano que se encargará en primera instancia en revisar las credenciales de los aspirantes a magistrados del TSJ y hacer una selección de los mejores candidatos. La escogencia de los miembros de la sociedad civil se extenderá hasta el 20 de octubre y se calcula que será en los primeros días de diciembre cuando se conozcan los primeros acuerdos del CPJ.

En la segunda ronda de conversaciones: se discutió parte de los derechos civiles como la libertad de expresión. De ahí, surgió la orden de desbloquear los sitios webs, sin embargo, de un espectro de cerca de 200 sitios bloqueados, apenas han sido liberados aproximadamente 71 dominios fueron habilitados.

Por otro lado, en la AN se discute la reforma de la Ley del Odio, mediante la cual más de 900 venezolanos fueron imputados por “incitación al odio”. Y aún permanecen seis detenidos y 600 presentan medidas cautelares.

Lo que se espera

Una mayoría de venezolanos espera que esta tercera fase del diálogo se fije la fecha de las elecciones en el país suramericano. Pero llegar a ese punto depende de la habilidad de negociar de los opositores y de la presión de EEUU para que el oficialismo cede en fijar una fecha.

Este proceso también es un camino largo y espinoso, que pasa por la AD, instancia donde se seleccionan los cinco rectores principales y suplentes del CNE, reformar las leyes electorales. Cumplida esta etapa, corresponde el órgano electoral realizar un cronograma comicial para convocar la celebración de las votaciones.

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo/El Pitazo/CNN/Redes Sociales