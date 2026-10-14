Florida votará tres enmiendas históricas: qué está en juego en las próximas elecciones

MIAMI. - En las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, además de escoger cargos estatales, federales y locales, los votantes de Florida decidirán sobre tres enmiendas constitucionales. Una de ellas propone el recorte de impuestos locales no escolares hasta $250,000 del valor imponible de una residencia principal, una modificación de alcance histórico al sistema tributario estatal. Las otras dos enmiendas afectarían las reservas presupuestarias y los impuestos a equipos agrícolas.

Las propuestas tienen objetivos diferentes. La primera cambiaría cuánto dinero puede guardar el estado en una reserva presupuestaria; la segunda eximiría de impuestos ciertos equipos agrícolas; y la tercera ampliaría la exención por vivienda principal y modificaría límites sobre la valoración de las propiedades comerciales y de alquiler. Al ser enmiendas constitucionales necesitan al menos el 60% de los votos para ser aprobadas.

Así aparecerá cada enmienda en la boleta en Florida

Enmienda constitucional número 1

Fondo de la Estabilización Presupuestaria

Texto en la boleta:

“Propuesta de enmienda a la Constitución estatal para aumentar la cantidad de fondos que pueden retenerse en el fondo de estabilización presupuestaria del 10 % al 25 % de los ingresos generales recaudados, requerir a la Legislatura que transfiera la menor de las siguientes cantidades: 750 millones de dólares o la cantidad necesaria para alcanzar el 25 % de los ingresos generales recaudados cada año, a menos que se cumplan ciertas condiciones, y permitir a la Legislatura retirar fondos para necesidades estatales críticas”.

Sí: 250 | No: 251

El fondo mencionado es una reserva del presupuesto estatal. Se conoce como el Fondo de Estabilización Presupuestaria y está destinado a cubrir déficits o emergencias. La enmienda elevaría el máximo que puede acumular del 10% actual a 25% de los ingresos generales recaudados por el estado.

Si se aprueba, la Legislatura tendría que transferir cada año hasta 750 millones de dólares a esa reserva. La transferencia sería menor si bastara una cantidad inferior para llegar al máximo permitido. La obligación de hacer ese depósito podría suspenderse si se retira dinero para cubrir un déficit o para atender una necesidad estatal crítica que requiera más fondos que los que se depositarían ese año. En este segundo caso, la suspensión requeriría el voto de dos tercios de cada cámara y solo podría hacerse una vez cada cinco años.

La propuesta también permitiría usar parte de la reserva para una necesidad crítica si el fondo ya hubiera alcanzado el 15% de los ingresos generales del año anterior. Para retirar el dinero se necesitaría también el voto de dos tercios de cada cámara, y el saldo no podría bajar de 10%. La enmienda no define qué se consideraría una “necesidad estatal crítica”.

Quienes apoyan la medida sostienen que una reserva mayor ayudaría a cubrir una recesión, un huracán u otra emergencia, sin recurrir a aumentos de impuestos o recortes abruptos. El presidente del Senado, Ben Albritton, dijo que la propuesta haría más resistente la situación financiera del estado ante tiempos difíciles. El entonces presidente de la Cámara, Daniel Pérez, afirmó que Florida estaría mejor preparada para una recesión.

La objeción es que los depósitos anuales reducirían la libertad de futuras legislaturas para decidir cómo gastar parte de los ingresos estatales. La líder demócrata de la Cámara, Fentrice Driskell, cuestionó que se reservara más dinero cuando, a su juicio, persisten necesidades en salud, educación y salarios docentes. Florida TaxWatch, organización que analizó la propuesta, señaló que Florida ya tenía unos 16.400 millones de dólares en reservas generales, aunque no todo ese dinero pertenece al fondo que cambiaría la enmienda.

El presidente Donald Trump también se pronunció en contra. Dijo que el fondo para emergencias ya estaba suficientemente abastecido y propuso usar los ingresos adicionales para reducir impuestos y ayudar a los gobiernos locales. Así, el debate enfrenta dos prioridades: reservar más recursos para una crisis futura o dejar a la Legislatura mayor margen para atender necesidades actuales.

Enmienda constitucional número 2

Exención impositiva de los bienes muebles tangibles situados en terrenos agrícolas

Texto en la boleta:

“Propuesta de enmienda a la Constitución estatal para eximir de impuestos ad valorem los bienes muebles tangibles que se encuentren habitualmente o estén normalmente presentes en terrenos clasificados como agrícolas, que se utilicen en la producción de productos agrícolas o para actividades de agroturismo y que sean propiedad del propietario o del arrendatario de dichos terrenos agrícolas. Si se aprueba, esta enmienda empezaría a aplicarse a los períodos fiscales que comiencen el 1 de enero de 2027”.

Sí: 252 | No: 253

La medida abarca bienes como maquinaria, equipos y herramientas que suelen permanecer en terrenos agrícolas y se utilizan para producir productos agrícolas o realizar actividades de agroturismo. No concede una exención general a todos los bienes ubicados en zonas rurales. Los bienes deben cumplir las condiciones indicadas en la propuesta. Si se aprueba, se aplicaría a los años fiscales que comiencen el 1 de enero de 2027.

Sus defensores argumentan que reducir esos impuestos aliviaría los costos de agricultores y operadores de agroturismo y les permitiría reinvertir en equipos. El representante estatal Danny Álvarez, quien presentó la propuesta en la Cámara, dijo que la exención daría a agricultores y ganaderos más margen para invertir en sus operaciones.

La propuesta recibió apoyo casi unánime en la Legislatura. La Cámara la aprobó por 110 votos contra uno, y el Senado por 37 votos contra ninguno.

La principal consideración en contra es la reducción de ingresos para los gobiernos locales. El análisis legislativo citado por una guía electoral estima que la exención restaría unos 31 millones de dólares recurrentes al año de esos ingresos a partir del año fiscal 2027-2028. La cifra representa un dinero que ya no estaría disponible para servicios locales.

Enmienda constitucional número 3

Mayor exención por vivienda familiar y menor límite a los aumentos de valoración de propiedades que no sean viviendas familiares

La propuesta tendría un alcance histórico por la magnitud del cambio que plantea en los impuestos a la vivienda principal.

Texto en la boleta:

“Mayor exención por vivienda familiar; tope inferior a los aumentos en las valoraciones de los bienes inmuebles que no sean por viviendas familiares. Esta enmienda aumenta la exención por vivienda familiar, para todos los impuestos no escolares, a $150,000 en el año 2027 y a $250,000 en el año 2028, y a partir de entonces, se ajustará en función de la inflación. Esta enmienda exige a la Asamblea Legislativa que establezca un procedimiento uniforme para que los condados y los municipios, en lo que respecta a sus respectivos impuestos, aumenten la exención por vivienda familiar hasta el valor catastral total, y permite a los distritos especiales, previa aprobación mediante referéndum, que hagan lo mismo. Las personas que no sean residentes de Florida el 31 de diciembre de 2026 podrán acogerse a la exención por vivienda familiar actualmente vigente en el momento en que cumplan los requisitos para ello, y la exención ampliada se aplicará a partir del quinto año de exención, en la medida en que lo permita la Constitución de los Estados Unidos. Esta enmienda reduce el tope anual de los aumentos de valoración para las propiedades que no sean viviendas familiares del 10 % al 5 %. Esta enmienda exige a los condados y municipios asignar los impuestos sobre la propiedad exclusivamente a la seguridad pública, la educación y las escuelas, las infraestructuras, los recursos naturales, el servicio de la deuda mediante bonos, las prestaciones de jubilación de los empleados y las operaciones y la administración. Otros gastos podrán ser aprobados por los funcionarios del condado o por los órganos de gobierno del condado o del municipio, salvo que lo prohíba la legislación general, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo VII, sección 9(a), de la Constitución de Florida, que permite a los condados y municipios recaudar impuestos sobre la propiedad para sus respectivos fines. Esta enmienda entrará en vigor el 1 de enero del año 2027”

Sí: 254 | No: 255

La propuesta elevaría la exención de los impuestos no escolares en la vivienda principal hasta 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 dólares en 2028, con ajustes posteriores por inflación. El ahorro de cada propietario dependería del valor catastral de la vivienda, las exenciones vigentes y las tasas locales. También incluye una reducción del actual 10% a un 5% el límite anual de aumento en la valoración de propiedades comerciales y de alquiler. Es decir, los gobiernos locales solo pueden aumentar la valoración de las propiedades comerciales a los efectos de los impuestos en un 5%.

La enmienda también exige que la Legislatura establezca reglas comunes para que cada condado o municipio pueda decidir si amplía la exención de la vivienda principal hasta cubrir todo su valor catastral. Si lo hiciera, el propietario no pagaría los impuestos a la propiedad recaudados por esa jurisdicción por su vivienda. Los distritos especiales podrían hacerlo con aprobación de los votantes. Quienes no fueran residentes de Florida el 31 de diciembre de 2026 recibirían primero la exención vigente al cumplir los requisitos. En este caso, la exención ampliada comenzaría en el quinto año de vivir en Florida, en la medida permitida por la Constitución federal. La propuesta también circunscribe el uso de los impuestos a la propiedad recaudados por condados y municipios a fines como seguridad pública, educación, infraestructura, recursos naturales, deuda, jubilaciones y administración.

El argumento a favor, promovido por el gobernador y otros defensores de la reducción tributaria, es que una exención mayor aliviaría las facturas de los propietarios de vivienda principal en un período de costos elevados. Sus partidarios sostienen además que los gobiernos locales podrían adaptarse mediante una gestión más eficiente de sus presupuestos. La enmienda no eliminaría por sí sola los impuestos a la vivienda ni afectaría los impuestos escolares.

Quienes se oponen advierten que los gobiernos locales seguirían teniendo que financiar servicios aunque recauden menos por las viviendas familiares. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha advertido sobre el efecto que la reducción podría tener en los recursos del condado. La Florida Policy Institute y otros grupos han señalado posibles pérdidas de ingresos para gobiernos locales y sistemas de salud pública. Las proyecciones varían según el período y los supuestos utilizados.

La decisión enfrenta dos prioridades: reducir los impuestos a propietarios que reúnan los requisitos y preservar una fuente de ingresos utilizada por los gobiernos locales. Un voto afirmativo no ordenaría por sí solo el cierre de servicios, pero podría llevar a las autoridades a reducir gastos, buscar otros ingresos o cambiar sus presupuestos. Un voto negativo mantendría el sistema actual, incluida la exención vigente y el límite de 10% para las valoraciones de propiedades que no sean viviendas familiares.

Antes de votar, los electores tienen la posibilidad de revisar el texto y estudiar los posibles efectos de cada enmienda en los impuestos, las reservas estatales y los ingresos locales. Con esa información, podrán decidir cómo responder a cada propuesta y participar en las elecciones del 3 de noviembre.

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