¿Llegarán 600 soldados de EEUU a Panamá? Esto respondió el embajador

CIUDAD DE PANAMÁ. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, afirmó que es “categóricamente falsa” la información publicada por el diario The New York Times sobre el envío de 600 soldados al país centroamericano a operaciones en la selva.

“Es categóricamente falso que 600 tropas estadounidenses están en camino para acá. El personal militar de Estados Unidos ha entrenado antes y ha trabajado hombro a hombro con Panamá durante años. Nuestro personal militar trabaja con nuestros socios panameños respondiendo a una invitación de Panamá”.

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El diplomático afirmó que la relación con Panamá ha sido construida durante décadas de cooperación en seguridad, comercio, inversión, preparaciones ante desastres y protección del Canal de Panamá, “lo cual los dos tenemos una obligación”.

Puntualizó que la respuesta de EEUU ante el terremoto ocurrido en el país del istmo demuestra el valor de la inversión de su país en las instituciones, fuerzas de seguridad y capacidades de respuesta ante emergencias de Panamá, a través del tiempo.

Aclaró que el curso en la selva panameña está compuesto por 120 soldados y que no son solo estadounidenses, se incluye a panameños y de otras nacionalidades.

Precisó que actualmente en la embajada de EEUU en Panamá, tiene 592 empleados que “hacen todo tipo de cosas, sea que trabajen con la DEA, con el FBI, con INL, en el área consular, en el Cuerpo de Paz, las personas que trabajan haciendo publicaciones a los medios”.

El diplomático acotó que el The New York Times debió hablar primero con la Embajada antes de publicar la información para verificar.

“Pienso que es de muy mal gusto publicar algo sin verificarlo y mucho más algo de esa magnitud. No es correcto. Es lo que les puedo garantizar”. “Pienso que es de muy mal gusto publicar algo sin verificarlo y mucho más algo de esa magnitud. No es correcto. Es lo que les puedo garantizar”.

Informó que contactaron a los medios, incluyendo al The New York Times, para asegurarse de que tuvieran la información correcta.

“Mi recomendación para tanto el The New York Times, como otros, que antes de que vayan a escribir que hablen con nosotros. Les podemos decir, sí lo que va a escribir es algo de completamente falso o tiene algún tipo de validez”.

La ayuda humanitaria a Panamá

Cabrera destacó que, desde el primer momento del terremoto, la prioridad fue garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses en Panamá.

Indicó que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump se destinó, en principio, cinco millones de dólares en asistencia humanitaria, además de desplegar equipos de especialistas de respuesta ante desastres, poner a disposición helicópteros y distribuir suministros de emergencia para apoyar a las comunidades afectadas.

Además, el Comando Sur prestó un helicóptero Chinook para transportar personal y suministros de emergencia hacia las zonas afectadas.

“Yo mismo viajé a bordo de este helicóptero hacia zonas en la provincia de Veraguas para observar la situación de primera mano y apoyar a nuestras operaciones de rescate”.

También se desplegaron 20 especialistas en misiones de búsqueda y rescate de los condados de Fairfax y del condado de Los Ángeles, quienes trabajaron juntos con sus contrapartes para Panamá, para evaluar daños estructurales en hospitales, iglesias, instalaciones ornamentales y otra infraestructura crítica en Coclé, Veragua, Los Santos, la Ciudad de Panamá y en Herrera.

Igualmente, movilizaron equipos de asuntos civiles de la Fuerza Armada de EEUU para ayudar a las autoridades panameñas, evaluar necesidades y coordinar las operaciones de asistencia.

Los helicópteros de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, que son operados por el Servicio Nacional Euronaval en Panamá, transportaron alimentos, suministros de emergencia y personal de respuesta hacia las comunidades afectadas.

Informó que EEUU continúa proporcionando equipos para albergues de emergencia, carpas, catres, iluminación, agua y otros suministros esenciales para apoyar tanto a las familias afectadas como ayudando.

Destacó que empresas estadounidenses y socios del sector privado también han aportado suministros, apoyo logístico y capacidades de comunicación, se incluye la tecnología Starlink de Space Ads.

Hubo la donación de 17 camiones de carga pesada valorados en aproximadamente 2.1 millones al Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Estos vehículos fortalecerán la capacidad de Panamá para transportar suministros esenciales y responder a emergencias.

“Nuestra cooperación en materia de seguridad va mucho más allá de combatir el narcotráfico y el crimen transnacional. Los mismos equipos, la misma capacitación y la misma cooperación que protege a nuestros países también salvan vidas durante desastres naturales”.

Cabrera reconoció la labor extraordinaria de los equipos de emergencia de Panamá: CINACROP, Euronaval, los bomberos y de los numerosos voluntarios panameños que están ayudando a sus conciudadanos.

También agradeció al personal estadounidense, a los especialistas de respuesta ante desastres, a los equipos de la Embajada en Panamá y a los socios del sector privado que han trabajado incansablemente durante los últimos días. “Estados Unidos es un socio confiable para más en momentos de crisis y estamos comprometidos con la construcción de un imperio más seguro, más estable y más próspero, sea Jamaica, sea Venezuela, Colombia o Panamá”.

Resaltó el tema sobre la eliminación de USAID: “Estaban enfocados en cosas que no son de importancia para Estados Unidos”, pero considera que no significaba que EEUU no tuviera respuestas rápidas, coordinadas y efectivas para sus amigos y aliados.

FUENTE: Con información de rueda de prensa