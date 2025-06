Esta es la nueva regla para pedir la ciudadanía estadounidense a partir del 3 de julio

La actualización de esta planilla forma parte de los procedimientos administrativos regulares de la agencia, que exige el uso de formularios estandarizados y vigentes para evitar así demoras o rechazos de solicitudes, según se informó.

La modificación del formulario forma parte de las nuevas exigencias en EEUU en el contexto de las políticas migratorias del presidente Trump.

Formulario para la ciudadanía

El formulario N-600K, con el título “Application for Citizenship and Issuance of Certificate Under Section 322”, es el documento que permite solicitar la ciudadanía estadounidense para menores de 18 años nacidos fuera de EEUU y que no adquirieron la nacionalidad automáticamente al nacer.

El USCIS precisó que solo aceptará, a partir del 3 de julio, el documento con la fecha de edición 01/20/25 (formato mm/dd/aa). No obstante, hasta el día 2 se admitirá la edición fechada el 1 de abril de 2024.

El procedimiento para la ciudadanía requiere que el menor cumpla con una serie de requisitos documentales y presenciales específicos y no es automático ni universal.

Cualquier solicitud enviada, a partir del 3 de julio, con una edición diferente a la del 20 de enero de 2025 será rechazada, incluso si algunas páginas del formulario no coinciden, según confirmó el USCIS.

Requisitos de USCIS

Los datos para saber si el formulario es el requerido pueden verificarse en la parte inferior de cada página del formulario.

Se precisó que el nuevo requisito afectará principalmente a familias que tramitan desde el extranjero la ciudadanía estadounidense para los menores y que dependen del envío postal para iniciar el proceso.

Un dato a destacar es que toda la documentación debe ser coherente con la edición del formulario, para evitar que se niegue la solicitud, advirtió el USCIS.

Criterios sobre menores

La agencia fijó criterios específicos para hacer elegible al menor al que se le solicita la ciudadanía y que pueden leerse en el formulario. Son:

Tener menos de 18 años de edad y no estar casado.

Residir habitualmente fuera de EEUU bajo la custodia legal y física del progenitor ciudadano estadounidense.

Debe ingresar legalmente a EEUU de forma temporal para completar el trámite y asistir a la entrevista obligatoria.

Adicionalmente, el padre estadounidense del menor debe haber estado presente físicamente en EEUU, Samoa Americana o Isla Swains, durante al menos cinco años, “dos de esos años después de cumplir los 14 años”.

Si el progenitor no cumple con este requisito, puede ser sustituido por un abuelo ciudadano con igual historial de presencia física.

Hay excepciones para hijos de ciudadanos que se encuentran en servicio activo en las Fuerzas Armadas de EEUU, siempre que estén en misiones fuera del país, por órdenes oficiales.

FUENTE: Información de Infoabe.com