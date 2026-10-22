jueves 22  de  octubre 2026
Investigación

FBI detiene a senadora estatal demócrata acusada por gran jurado de narcotráfico y corrupción

Un gran jurado de Virginia acusó formalmente a la senadora demócrata y presidenta en funciones del Senado del estado, Louise Lucas, de distribuir marihuana de manera ilícita, dirigir una operación de lavado de dinero y efectuar fraude por soborno

La senadora demócrata por el estado de Virginia, Louise Lucas, de 82 años, fue acusada por un gran jurado por tráfico de drogas y corrupción.&nbsp;

La senadora demócrata por el estado de Virginia, Louise Lucas, de 82 años, fue acusada por un gran jurado por tráfico de drogas y corrupción. 

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — Una importante senadora del estado de Virginia (este) fue detenida e imputada por corrupción y tráfico de cannabis, anunció el jueves el Fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche.

Un gran jurado de Virginia acusó formalmente a la senadora demócrata y presidenta en funciones del Senado del estado, Louise Lucas, de distribuir marihuana de manera ilícita, dirigir una operación de lavado de dinero y efectuar fraude por soborno.

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Louise Lucas, de 82 años, legisladora del Senado de Virginia, tenía, junto a su familia, un negocio legal de cannabis que se utilizaba como tapadera para el tráfico ilegal, según el acta de acusación.

"Los cargos alegados en esta acusación revelan la conducta de una funcionaria pública que antepuso sus propios intereses financieros a los de las personas a las que debía servir", aseguró Blanche en rueda de prensa.

Según el acta de acusación, Lucas y seis presuntos cómplices se habrían enriquecido mediante el tráfico ilícito de cannabis, utilizando la posición de la senadora para escapar de las investigaciones.

El acta de acusación asegura, además, que en agosto de 2022, la senadora pagó 750.000 dólares por una participación del 100% en una empresa que iba a ser adjudicada a una aliada.

Evade declaración de inversión

Lucas supuestamente no declaró esa inversión en los registros de bienes que los senadores deben entregar al inicio de la legislatura.

"Hoy, todo el peso del FBI, del Departamento de Justicia y del gobierno federal se ha desplegado contra una abuela de 82 años", reaccionó el jueves en X esta férrea adversaria del presidente republicano Donald Trump.

Lucas desempeñó un papel clave en el rediseño electoral de Virginia, favorable a los demócratas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Esa redistribución de los distritos electorales acabó siendo anulada por la justicia del Estado.

Además de la senadora, fueron detenidos sus dos hijas y uno de sus nietos.

Acusada por un gran jurado

“Louise Lucas ha servido en un cargo de confianza pública en la Mancomunidad de Virginia durante más de tres décadas”, dijo Blanche.

Lucas, elegida senadora estatal en 1991, también está acusada de pagar 750.000 dólares por el 100% de una empresa fantasma que, según la Fiscalía, fue creada para que un cómplice obtuviera una licencia para vender marihuana en Virginia, y recibía "sobornos", según los cargos, por parte del cómplice a cambio de sus gestiones.

Además, el Departamento de Justicia alega que Lucas "no declaró los intereses obtenidos en esta entidad en los formularios de Declaración de Intereses Económicos que le correspondían" como legisladora. La funcionaria electa ahora se declara "víctima" del sistema.

El 6 de mayo, el FBI ejecutó órdenes de registro federales en dos negocios vinculados a la trama y "supervisados" por los hijos y nietos de la senadora, The Cannabis Outlet y The CBD Shoppe. Los agentes incautaron marihuana y armas de fuego en ambos establecimientos.

Nuestros fiscales federales continuarán guiados por los hechos y las pruebas que llevaron a un gran jurado a acusar a la Sra. Lucas y a sus presuntos co-conspiradores.”

Lucas, que ha impulsado la legalización de la droga, dirigía varios negocios que compraban y vendían cantidades ilegales de marihuana en el estado para aumentar la riqueza de su familia, según el pliego de cargos publicado este jueves por el Departamento de Justicia.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press

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