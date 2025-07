Imágenes falsas de Trump y Epstein creadas con IA acumulan millones de visualizaciones

El caso Epstein recuperó notoriedad hace dos semanas tras la publicación de un informe del FBI y del Departamento de Justicia que descartaba las teorías conspirativas que tanto habían alentado los seguidores de Trump.

En este tiempo, al menos un video y siete fotos falsas generados con inteligencia artificial han acumulado 7,2 millones de visualizaciones en varias redes sociales, según la organización de vigilancia de la desinformación NewsGuard.

En el vídeo falso se ve a ambos bailando cerca de mujeres jóvenes. En dos fotos falsas, Trump y Epstein están en un sofá rodeados de chicas que parecen ser menores de edad.

Programas informáticos

NewsGuard determinó mediante programas informáticos, entre ellos Hive e IdentifAI, que estos archivos están generados con herramientas de inteligencia artificial.

Parte de los conservadores que apoyan a Trump acusan al gobierno de intentar encubrir a las élites al negarse a revelar los detalles del caso.

Desde que el asunto resurgió a principios de julio, Trump intenta distanciarse de la figura de Epstein, con quien mantuvo una relación de amistad hace más de veinte años.

La muerte del financiero ha alimentado numerosas teorías conspirativas de que fue asesinado para evitar revelaciones sobre personalidades poderosas y ricas, incitada desde el "Estado profundo" para proteger a figuras de todos los sectores, sobre todo del Partido Demócrata y de Hollywood, que habrían estado vinculadas con la red sexual.

Trump negó tras llegar a Escocia que se le hubiera informado alguna vez de que su nombre aparecía en los archivos relacionados con Epstein.

"No, nunca, nunca se me informó, no", aseguró, después de que el Wall Street Journal informara que la fiscal general le había comunicado en mayo que su nombre aparecía varias veces.

Este diario, que publicó un artículo que detalla lo que denomina "vínculos de larga data" entre el dirigente y Epstein, fue demandado por Trump ante la justicia por difamación.

En 2008, Epstein fue condenado a una corta pena de prisión tras declararse culpable de haber utilizado los servicios de prostitutas, incluida una menor de edad.

FUENTE: Con informaciòn de AFP