domingo 11  de  octubre 2026
SALUD

Lo que debe saber sobre Open Enrollment y su importancia para atender la salud

El lapso para el Open Enrollment 2027 inicia el 1 de noviembre. Conozca la información y los requisitos para la póliza de seguro médico en EEUU

Es importante buscar asesoría profesional para la renovación de los planes de salud dentro de Estados Unidos

Es importante buscar asesoría profesional para la renovación de los planes de salud dentro de Estados Unidos

Pixabay
Por Sofía Nederr

MIAMI.- Desde el 1de noviembre hasta el 15 de enero de 2027 es el período para inscribirse o cambiar la póliza de seguro médico en Estados Unidos mediante la inscripción abierta (Open Enrollment).

Estas fechas son clave para tener un resguardo a la hora de atender la salud, la gran prioridad de vida.

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open enrollment
21 Noviembre 2025

Open Enrollment

Es un lapso para el enrolamentamiento oficial que ofrece la oportunidad de una cobertura a través del Mercado de Seguros Médicos de la Ley del Cuidado de Salud a Precios Reducidos, conocido como Obamacare.

Este paso es importante para todos: las personas que no tienen seguro, los que cuentan con un plan y necesitan renovarlo; los trabajadores independientes; así aquellos cuya cobertura empleo fue modificada y las familias cuyos ingresos cambiaron en 2026.

La inscripción abierta, además, es una ventana para agregar beneficiarios y aplicar a subsidios si califica.

Quienes se inscriban o cambien de plan hasta el 15 de diciembre podrán comenzar la nueva cobertura el 1 de enero del próximo año.

Las personas que hagan el trámite, entre el 16 de diciembre y el 15 de enero, generalmente, tendrán cobertura de salud a partir del 1 de febrero de 2027.

El período especial es todo el año, y aplica en el caso de que se desee hacer un cambio de residencia, si tuvo otro hijo, se casó, se divorció o cambió sus ingresos. En todo caso, el mejor camino es buscar asesoría profesional ante cualquier duda y frente al valor de estar preparados para las contingencias.

Una guía clave

El portal oficial HealthCare.gov indica que, para prepararse para el nuevo plan de salud, es conveniente seguir varios pasos:

-Obtenga una visión general del Mercado de Seguros Médicos.

-Verifique si puede ahorrar en su cobertura de salud.

-Aprenda a estimar sus ingresos para la solicitud.

-Utilice la lista de verificación oficial para reunir los documentos que necesitará.

-Busque ayuda local. Realice una búsqueda por ciudad y estado o por código postal para encontrar personas capacitadas para ayudarle en su comunidad.

También puede recurrir al centro de llamada del mercado de salud. “Obtenga ayuda personal gratuita e imparcial. Llame para hacer una pregunta, iniciar o finalizar una solicitud, comparar planos o inscribirse. Disponible todos los días, excepto determinados festivos, y en otros idiomas”, señala el portal gubernamental.

Otros datos

Asimismo, es importante tener a mano estos datos:

-Número de personas que conforman el hogar.

-Número de Seguro Social de cada uno de los miembros de la familia que se vaya a inscribir

- Información del empleo actual.

-Datos sobre la cobertura médica actual.

- La situación de salud preexistente, así como los tratamientos y medicamentos habituales.

- Datos sobre la declaración de impuestos.

-En caso de que aplique, documentos de estatus migratorio.

No olvide que los planes y precios varían cada año. Esto significa que la opción de 2026 no necesariamente es la adecuada para el 2027.

Para el Obamacare no califican quienes no cumplen con los requisitos de ingresos (menos del 100% del nivel de pobreza o más del 400%), ni las personas sin estatus migratorio legal en Estados Unidos.

Cuidado con los errores

Debido a que están en juego decisiones sobre la atención de su salud y la de su familia, evite en lo posible caer en estos errores:

- No chequear los cambios de plan. Emplee un tiempo a leer y analizar con detenimiento la

información disponible y el alcance de las opciones.

-Escoger solo por el precio de las pólizas.

- No aprovechar los subsidios disponibles. El sistema del Marketplace está diseñado para facilitar el ingreso a seguros asequibles.

¿Qué es Medicare?

Medicare es un seguro de salud para personas mayores de 65 años o para quienes son más jóvenes y elegibles debido a una discapacidad que califique.

Existen dos tipos principales de Medicare:

. Original Medicare: lo ofrece el Gobierno Federal e incluye cobertura hospitalaria (Parte A) + cobertura médica (Parte B). No cubre medicamentos recetados.

. Medicare Advantage: estos planes son proporcionados por aseguradoras privadas.

Abarca la cobertura de Original Medicare y, además, pueden ofrecer beneficios de odontología, visión, audición y actividad física.

Desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre es el período de inscripción anual (AEP) o inscripción abierta para el Medicare.

Una recomendación clave es no renovar automáticamente la cobertura de Medicare sin revisar los cambios en los planes para 2027.

Está prohibido que alguien le venda un plan del Mercado de Seguros (Obamacare) a sabiendas de que usted cuenta con Medicare.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/HealthCare.gov/Univisión

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