Es hora de elegir un plan de Medicare Advantage y esto es lo que debe tener en cuenta

Contar con un seguro médico que satisfaga nuestras necesidades únicas y respalde nuestro estilo de vida se vuelve aún más importante a medida que envejecemos. Y justo ahora es un momento crucial para tomar decisiones, en especial para aquellos que tienen Medicare o que ayudan a sus seres queridos elegibles. Durante el período de inscripción anual hasta el 7 de diciembre, las personas elegibles pueden elegir un plan de Medicare Advantage o de medicamentos recetados para 2026. Con tantas opciones, es fácil sentirse abrumado, por lo que Alex Calderón, Director de MarketPoint de Humana, ofrece orientación sobre la búsqueda y elección de un plan.

Medicare es un seguro de salud para personas mayores de 65 años o para aquellos que son más jóvenes y elegibles debido a una discapacidad que califica. Hay dos tipos principales: Original Medicare, que es ofrecido por el gobierno y cubre las facturas médicas y las consultas; y los planes Medicare Advantage que son proporcionados por aseguradoras privadas, como Humana. Los planes Medicare Advantage incluyen todo lo que Original Medicare abarca y también pueden ofrecer beneficios adicionales, como cobertura dental, de la visión o auditiva.

¿Qué otros beneficios vienen con un plan Medicare Advantage?

Con Medicare Advantage, garantizamos que tus costos médicos cubiertos, incluidas las visitas al médico y la atención de emergencia necesaria, nunca superarán un monto máximo de desembolso, el cual conocerás por adelantado. Los planes de Medicare Advantage también ofrecen acceso a amplias redes de médicos, hospitales y farmacias, y algunos incluso incluyen programas donde puedes recibir recompensas por realizar ciertas acciones saludables, como completar exámenes preventivos. Estos planes ofrecen costos predecibles y beneficios consistentes para sus miembros, ayudándolos a planificar sus necesidades de atención médica con confianza. Realmente hay mucho que aprovechar con un plan de Medicare Advantage.

¿Cómo encajan la atención primaria y la atención preventiva en un plan de Medicare Advantage?

La atención primaria es la base de una buena salud: es donde se realizan revisiones periódicas, se gestionan los problemas de salud continuos y se establece una relación con un proveedor que lo comprende y comprende sus antecedentes médicos. A pesar de su importancia, una encuesta reciente reveló que más de la mitad de las personas mayores de 65 años no acuden regularmente a un proveedor de atención primaria. Las revisiones periódicas y los exámenes preventivos son fundamentales para poder mantener un bienestar a largo plazo y mantenerse independiente durante el mayor tiempo posible. Con las revisiones periódicas puede realizarse exámenes preventivos y de diagnóstico clave, como de mamas, colorrectales y de densidad ósea.

¿Cuáles son los planes de Necesidades Especiales de Doble Elegibilidad y quién califica para ellos?

“Doble elegibilidad” significa que usted califica para Medicare y Medicaid. Ahí es donde entran en juego los D-SNP, o Planes de Necesidades Especiales de Doble Elegibilidad. Estos son planes de Medicare Advantage diseñados específicamente para personas con ambos tipos de cobertura. Los D-SNP ayudan a coordinar los beneficios bajo un solo plan, lo que facilita el manejo de la atención. Estos planes a menudo incluyen apoyo adicional con cosas como medicamentos recetados, beneficios dentales, de la vista y de la audición y ayuda para pagar artículos cubiertos de venta libre como vitaminas, analgésicos y suministros de primeros auxilios. *Algunos planes D-SNP también ofrecen apoyo con alimentos, servicios públicos, alquiler y más si tiene una afección crónica elegible que cumpla con ciertos criterios.

Desde ahora hasta el 7 de diciembre, es esencial que revise detenidamente sus opciones y evalúe lo que más le conviene, su estilo de vida y sus necesidades de atención médica, para que pueda llegar al 2026 con confianza y centrarse en vivir la vida al máximo.



