lunes 6  de  abril 2026
DECLARACIONES

Fraudes al Medicare en Florida tendrían complicidad del régimen cubano

El esquema de estafas en ese estado está relacionado con los proveedores de equipos médicos duraderos del programa Medicare

La Habana, Cuba.&nbsp;

La Habana, Cuba. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El doctor Mehmet Oz, recientemente designado como director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), denunció la presunta complicidad de la dictadura cubana en las complejas tramas de estafa que desangran el sistema de salud en el sur de Florida.

Según las declaraciones del funcionario ofrecidas a Fox News y replicadas por Diario de Cuba, el esquema operativo de estos delitos sugiere un nivel de coordinación que apunta directamente a la protección brindada por la cúpula de La Habana.

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La metodología delictiva expuesta por las autoridades estadounidenses revela un patrón de impunidad sistemática. Individuos vinculados a estas redes facturan cifras que alcanzan los cinco millones de dólares mensuales por concepto de equipos médicos inexistentes.

Una vez obtenido el capital mediante el engaño a las arcas públicas de Estados Unidos, los responsables huyen de inmediato hacia la isla para evitar la acción de la justicia.

El director de Medicare enfatizó que, cuando las agencias federales intentan rastrear y recuperar los fondos malversados, el dinero ya se encuentra transferido al extranjero o bajo el resguardo de la jurisdicción controlada por el régimen cubano. Este flujo de capitales ilícitos hacia la isla representa una vía de financiamiento irregular para la dictadura cubana, que ofrece refugio seguro a los estafadores a cambio de la inyección de divisas en su maltrecha economía.

Históricamente, la justicia de Estados Unidos identificó a decenas de fugitivos que residen libremente en Cuba tras cometer fraudes masivos contra el Medicare.

La negativa de la dictadura cubana a extraditar a estos criminales o a devolver el dinero robado al contribuyente estadounidense refuerza la postura de la actual administración sobre la participación activa del aparato estatal en estas operaciones transnacionales.

El señalamiento del doctor Oz pone nuevamente bajo el foco internacional la naturaleza delictiva de la administración de La Habana, la cual, lejos de colaborar en la lucha contra el crimen organizado, actúa como santuario y beneficiaria de las estafas perpetradas en territorio estadounidense. La persistencia de estos esquemas de corrupción subraya la urgencia de medidas más severas para frenar el trasvase de recursos públicos hacia las arcas de la dictadura cubana..

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

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