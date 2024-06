Luisiana aprueba ley que ordena exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas

Los carteles de los Diez Mandamientos, financiados exclusivamente por donaciones privadas según lo estipulado en la ley, deben estar acompañados por una declaración de contexto que explicite su relevancia en la educación pública estadounidense durante casi tres siglos. Se espera que estos carteles estén presentes en todas las aulas públicas a partir del inicio del año escolar 2025.

Además de los Diez Mandamientos, la legislación también "autoriza" la exhibición opcional del Pacto del Mayflower, la Declaración de Independencia y la Ordenanza del Noroeste en las escuelas públicas de primaria a secundaria.

Sin embargo, detractores de la ley, incluyendo grupos de derechos civiles y organizaciones que abogan por la separación entre iglesia y estado, han anunciado su intención de impugnarla legalmente. Según estos grupos, la obligación de exhibir los Diez Mandamientos podría crear un ambiente escolar hostil para estudiantes con diferentes creencias religiosas y vulnerar el principio de igualdad educativa.

La Unión Americana de Libertades Civiles, Americans United for Separation of Church and State y la Freedom from Religion Foundation emitieron un comunicado conjunto criticando la medida, argumentando que el gobierno no debería tomar partido en debates teológicos que pueden variar significativamente entre diferentes confesiones religiosas.

A pesar de que otros estados como Texas, Oklahoma y Utah han considerado legislaciones similares, ninguna ha logrado promulgar una ley similar debido a las amenazas de litigios.

