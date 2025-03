¿Clásicos en la mira? Proyecto de ley en Florida podría prohibir libros famosos en escuelas

La propuesta, titulada "Material that is Harmful to Minors" (Material perjudicial para menores), busca modificar la definición de contenido inapropiado para estudiantes y elimina la posibilidad de que los funcionarios escolares consideren el "valor literario, artístico, político o científico" de un libro al evaluar una objeción.

Esto significa que obras que contengan descripciones de desnudez o conducta sexual, incluso si forman parte de un contexto literario más amplio, podrían ser prohibidas, según analistas de la ley.

El proyecto define "perjudicial para menores" representaciones que son "evidentemente ofensivas" y "predominantemente apelan al interés lascivo, vergonzoso o mórbido".

Críticos del proyecto advierten que esta definición, sin la consideración del contexto, podría llevar a la prohibición de numerosos clásicos literarios.

El martes pasado, el proyecto avanzó en el Comité de Justicia Penal del Senado con una votación de 6-3, siguiendo líneas partidistas, por lo que republicanos estuvieron a favor y demócratas en contra.

La propuesta se encuentra actualmente en revisión en el comité de Educación Pre-K - 12. Si se aprueba finalmente y es refrendada por el gobernador Ron DeSantis, la ley entraría en vigor el 1 de julio de 2025.

¿Clásicos en peligro?

Una de las mayores preocupaciones es que la SB 1692, al eliminar la consideración del valor literario, podría llevar a la prohibición de obras clásicas.

Libros como "Por quién doblan las campanas" de Ernest Hemingway y "Las aventuras de Sherlock Holmes" de Arthur Conan Doyle, entre otros, ya han sido objeto de revisión.

"Sin la capacidad de discernir el valor literario, podríamos ver miles de libros siendo eliminados en todos los niveles", advirtió Stephana Ferrell del Florida Freedom to Read Project.

Demócratas como el senador Carlos Guillermo Smith cuestionan la necesidad de más restricciones. "Pensé que habíamos terminado con las guerras culturales con las prohibiciones excesivas de libros", señaló

La SB 1692 representa un paso significativo en la controversia sobre la libertad de expresión y el acceso a la información en las escuelas de Florida, un argumento que prevalece principalmente entre los demócratas.

Prohibiciones

Florida lidera a nivel nacional en la prohibición de libros. Según informes, el estado implementó más prohibiciones que cualquier otro en el período 2022-2023, representando más del 40% del total nacional.

Cientos de libros han sido retirados de las bibliotecas escolares y más del 30% de los libros objetados finalmente se clasificaron como prohibidos. El condado de Clay ha sido particularmente activo, con 177 libros retirados.

La norma en ciernes se suma a la ley HB 1069, firmada por el gobernador Ron DeSantis en 2023, que restringe la instrucción en salud reproductiva y permite a los padres objetar materiales, requiriendo la retirada inmediata de libros cuestionados.

Anteriormente, la "Ley de Derechos de los Padres en la Educación" permitía a cualquier persona cuestionar un libro, provocando su retirada temporal.