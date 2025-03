Senado de Florida aprueba ley para crear centro de investigación sobre seguros y riesgos

MIAMI.- Como parte de la batalla estatal por superar la crisis de seguros, el Senado de Florida aprobó este lunes el proyecto de ley SB 114, impulsado por el senador Jay Trumbull, que crea el Florida Center for Excellence in Insurance and Risk Management, un centro académico destinado a generar investigaciones sobre seguros, riesgos climáticos y accesibilidad del mercado asegurador en el estado.