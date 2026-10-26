lunes 26  de  octubre 2026
DESEMPLEO

Microsoft propone retiros voluntarios a 60.000 empleados

La firma de Redmond (estado de Washington), que empleaba a 223.000 personas a finales de junio, propuso en abril un primer plan a unos 8.750 empleados estadounidenses

Logo del gigante de la tecnología, Microsoft.

Logo del gigante de la tecnología, Microsoft.

JOSEP LAGO / AFP
Por Julián Varela

Microsoft propuso un nuevo plan de recortes mediante "salidas voluntarias" a unos 60.000 empleados en Estados Unidos, Canadá, India y el Reino Unido, indicó el grupo el lunes, seis meses después de otra propuesta similar.

Esta oferta alcanza a divisiones del grupo y constituye "otro medio de adaptar sus plantillas a la evolución de las necesidades" de la firma, escribió la directora de recursos humanos, Amy Coleman, en un mensaje a los empleados.

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La firma de Redmond (estado de Washington), que empleaba a 223.000 personas a finales de junio, propuso en abril un primer plan a unos 8.750 empleados estadounidenses.

Microsoft se enfrenta a una feroz competencia con otras grandes tecnológicas por el dominio de la Inteligencia Artificial, que de por sí reducirá -se estima- más del 40% de empleos en estas empresas en los próximos 10 años.

FUENTE: Con información de AFP.

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