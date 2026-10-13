martes 13  de  octubre 2026
Investigación penal

Congresista demócrata Ilhan Omar bajo la lupa federal por sus finanzas y presunto fraude migratorio

La congresista demócrata de origen somalí estaría siendo investigada por el astronómico crecimiento de sus finanzas y por presunto fraude migratorio

Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) registran la casa de la representante Ilhan Omar (D-MN) el 12 de octubre de 2026 en Washington, DC.

Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) registran la casa de la representante Ilhan Omar (D-MN) el 12 de octubre de 2026 en Washington, DC.

AFP
Congresista Omar
Por Julián Varela

WASHINGTON — La fiscal federal Jeanine Pirro reveló el martes que su oficina está investigando la declaración de patrimonio de la diputada Ilhan Omar, lo que abre un nuevo capítulo en la polémica en torno a los activos multimillonarios de esta demócrata de Minnesota, de los que ya se había informado anteriormente.

Pirro dijo a Fox News que su oficina estaba analizando la información financiera de Omar, debido al astronómico crecimiento de las empresas vinculadas a su esposo, Tim Mynett.

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Los documentos originales revelaban millones de dólares en activos recién declarados relacionados con dos de las empresas de Mynett: una bodega con sede en California y una empresa de capital riesgo con sede en Washington, D.C. Mynett declaró montos de sus dos empresas que oscilaban entre 15.000 y 51.000 dólares en el año 2023, frente a los 6 y 30 millones de dólares de 2024, declaraciones que muestran un exhorbitante crecimiento en un solo año.

La demócrata ha insistido en que "no es millonaria", pero los reportes financieros de sus empresas revelan un crecimiento inusual.

¿Inmigración?

La nueva información se produce un día después de que agentes federales registraron la vivienda en Washington de la congresista demócrata de origen somalí, como parte de una investigación criminal en curso relacionada con su documentación de inmigración.

El allanamiento estuvo a cargo de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el brazo investigador de la agencia de inmigración estadounidense, según Fox News, que citó fuentes familiarizadas con el caso.

De acuerdo con los informes, la operación está relacionada con una investigación penal por fraude vinculada a documentación de inmigración presentada en nombre de Omar, nacida en Somalia, por su difunto padre cuando ella era niña, en la que presuntamente se habría cometido fraude al tramitar el ingreso de la familia a Estados Unidos. Omar nació en Somalia en 1982, llegó al país a los 12 años como refugiado en 1995 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2000, supuestamente a los 17 años. Pero Omar habría registrado en Minnesota que nació en 1981.

De acuerdo con una fuente familiarizada con la investigación, dijo al The New York Times que la orden de registro enumera una serie de potenciales delitos bajo investigación como declaraciones falsas, fraude en documentación migratoria y un cargo general de conspiración. Por su parte, CBS News precisó que la investigación está relacionada, en parte, con asuntos de inmigración y fraude.

El Departamento de Justicia (DOJ) confirmó que agentes de HSI ejecutaron el lunes una orden de registro autorizada por un juez, como parte de una investigación penal federal en curso. El HSI conduce pesquisas penales y tiene competencia sobre delitos como el fraude en documentos migratorios y la falsedad en declaraciones ante autoridades federales.

La congresista Nancy Mace ha señalado que Omar habría contraído nupcias con su hermano para concederle un estatus migratorio.

Fraude a servicios sociales

El pasado mes de enero, la Administración de Donald Trump desplegó a agentes federales en el estado de Minnesota tras asegurar que se había cometido un fraude masivo en programas de servicios sociales, luego de las investigaciones publicadas por el periodista independiente Nick Shirley que documentó el fraude que se estima supera los 250 millones de dólares.

En sus investigaciones, Shirley documenta que varios centros de cuidado infantil reciben millones de dólares en fondos estatales, pero están cerrados, sin niños ni personal, o no prestan el servicio prometido por el que reciben fondos.

Trump ha vinculado constantemente estas supuestas irregularidades con la comunidad de inmigrantes somalíes en el estado, la más grande en todo el país.

Demócrata de extrema izquierda

Omar, de 44 años, es una demócrata de izquierda y una feroz crítica de Trump, en particular de la amplia ofensiva de su gobierno contra la inmigración irregular y el cierre de las fronteras.

La condena por el operativo del lunes ha sido unánime entre los compañeros demócratas de Omar.

El líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y su equipo calificaron el allanamiento de "profundamente inquietante" por lo que consideran "el uso corrupto y continuado del gobierno federal en contra de los adversarios de Donald Trump".

Entre las filas republicanas abundó el apoyo a Trump. La congresista Nancy Mace afirmó que, si se demostrara el fraude, a Omar se le debería retirar la ciudadanía estadounidense y deportarla a su país de origen por el que expresa añoranza.

"NADIE está por encima de la ley", escribió Mace en X.

Omar fue elegida congresista por primera vez en 2018 y representa un distrito que incluye Mineápolis, donde reside una importante comunidad somalí.

No se ha informado, por ahora, de cargos contra Omar luego del allanamiento a su residencia.

Omar busca su quinto mandato consecutivo por el 5.º distrito de Minnesota, considerado uno de los más seguros para el Partido Demócrata.

La representante demócrata Ilhan Omar y su esposo, Tim Mynett, asisten a los Premios Phoenix en Washington, DC.

La representante demócrata Ilhan Omar y su esposo, Tim Mynett, asisten a los Premios Phoenix en Washington, DC.

FUENTE: Con información de EFE / Fox News / Infobae

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