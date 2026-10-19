lunes 19  de  octubre 2026
SALUD PÚBLICA

Retiran del mercado productos cárnicos y avícolas debido a un posible abuso de temperatura

Los productos cárnicos y avícolas listos para el consumo se elaboraron aproximadamente entre el 31 de marzo de 2026 y el 7 de octubre de 2026

Imagen de los productos retirados.&nbsp;

Imagen de los productos retirados. 

KAYE/FDA
Por Julián Varela

WASHINGTON. La empresa de alimentos Kayem Foods Inc., con sede en Chelsea, Massachusetts, está retirando del mercado aproximadamente 1.584.361 libras de productos cárnicos y avícolas listos para el consumo (RTE, por sus siglas en inglés) debido a que podrían haber sufrido un abuso de temperatura durante su almacenamiento, según anunció hoy el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Los productos cárnicos y avícolas listos para el consumo se elaboraron aproximadamente entre el 31 de marzo de 2026 y el 7 de octubre de 2026.

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Los siguientes productos, de diversos pesos, están sujetos a retirada: Retirada de etiquetas de productos 026-2026 .

Los productos objeto de la retirada llevan los números de establecimiento “EST. M/P 7839”, “EST. P 20935A” y “EST. M 9520” dentro del sello de inspección del USDA. Estos artículos se distribuyeron a establecimientos minoristas y de servicios de alimentación en todo Estados Unidos y Hong Kong.

El problema se descubrió después de que la empresa recibiera una queja de un cliente minorista sobre la temperatura elevada de los productos en el punto de entrega el 1 de octubre de 2026. El establecimiento investigó y determinó que almacenaban varios productos cárnicos y avícolas listos para el consumo en una cámara frigorífica del almacén que presentaba desviaciones de temperatura.

No se han confirmado casos de enfermedad relacionados con el consumo de estos productos. Si alguien está preocupado por algún síntoma, debe consultar con un profesional de la salud.

Consulte la lista de productos y los códigos UPC de los productos distribuidos desde la sucursal de Chelsea, Massachusetts.

El FSIS está preocupado porque algunos productos podrían estar en los refrigeradores de los consumidores. Se insta a quienes hayan comprado estos productos a no consumirlos. Deben desecharse o devolverse al lugar de compra.

El FSIS realiza periódicamente verificaciones de la efectividad de los retiros del mercado para comprobar que las empresas que retiran productos notifiquen a sus clientes sobre el retiro y que se tomen las medidas necesarias para garantizar que el producto ya no esté disponible para los consumidores. Cuando estén disponibles, las listas de distribución minorista se publicarán en el sitio web del FSIS: www.fsis.usda.gov/recalls .

Los miembros de los medios de comunicación que tengan preguntas sobre el retiro del producto pueden comunicarse con Kraig Naasz, portavoz de prensa de Kayem Foods Inc., al 703-628-3669 o a [email protected] . Los consumidores pueden comunicarse con el Servicio al Cliente de Kayem Foods de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. (hora del este) al 800-426-6100 o a [email protected] .

Los consumidores que tengan preguntas sobre seguridad alimentaria pueden llamar a la línea directa gratuita del USDA sobre carne y aves de corral al 888-MPHotline (888-674-6854) o enviar una pregunta por correo electrónico a [email protected] . Para los consumidores que necesiten reportar un problema con un producto de carne, aves o huevos, pueden acceder al Sistema Electrónico de Monitoreo de Quejas del Consumidor en línea las 24 horas del día en https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/ .

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