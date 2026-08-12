Retiran casi 30.000 libras de carne argentina distribuida en Florida

MIAMI.- Alrededor de 30.000 libras de carne vacuna cruda importada desde Argentina fueron retiradas del mercado después de que autoridades federales determinaran que los productos ingresaron a Estados Unidos sin completar la reinspección obligatoria establecida para los alimentos cárnicos procedentes del extranjero.

El retiro fue anunciado por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y afecta mercancía distribuida en Florida y Texas.

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La compañía que figura como responsable es Corte Argentino USA LLC, una importadora con sede en Aventura, en el condado Miami-Dade, según comunicado de prensa del FSIS.

En total, la medida comprende aproximadamente 29.628 libras de carne correspondientes a lotes procesados entre el 15 y el 20 de mayo de 2026.

Cinco cortes incluidos

Los cortes fueron procesados por la empresa argentina Frigorífico Gorina SAIC y distribuidos en cajas de distintos pesos: top sirloin butt o cuadril sin tapa; eye round o peceto; topside cap off o nalga sin tapa; flat o carnaza cuadrada, y knuckle, conocido como bola de lomo.

Las cajas llevan fechas de consumo preferente entre el 15 y el 20 de septiembre de 2026. También pueden identificarse por el número del establecimiento argentino “EST. N.º OF. 2025” y la marca de embarque “26644-AA”.

El FSIS dijo que descubrió el problema durante una inspección rutinaria. La carne había sido importada sin pasar por la revisión que las autoridades estadounidenses realizan en los puntos de entrada para comprobar la documentación, el etiquetado y el cumplimiento de las normas nacionales.

Hasta el momento, el retiro no está relacionado con la detección de bacterias, materiales extraños u otra contaminación. Tampoco se habían recibido informes confirmados de enfermedades o reacciones adversas asociadas con su consumo.

Comercios aún no identificados

Aunque las autoridades confirmaron que la mercancía llegó a distribuidores y establecimientos comerciales de Florida y Texas, no divulgaron inicialmente una lista con los supermercados, carnicerías o restaurantes que pudieron haberla recibido.

Esta ausencia de información dificulta que los consumidores sepan de inmediato si compraron alguno de los cortes afectados. El FSIS suele publicar posteriormente una lista de distribución minorista cuando logra determinar los establecimientos involucrados.

La agencia expresó preocupación porque parte de la carne podría encontrarse todavía en refrigeradores o congeladores de comercios y consumidores. Por esa razón, recomendó revisar las cajas, etiquetas y fechas de consumo preferente.

Quienes encuentren alguno de los productos incluidos no deben consumirlo ni servirlo. La recomendación oficial consiste en desecharlo o devolverlo al establecimiento donde fue adquirido. Comercios y restaurantes también deben evitar su venta o preparación.

Las autoridades realizarán verificaciones para confirmar que la compañía notificó a sus clientes y que la mercancía fue retirada de los canales comerciales. Las personas que crean haber sufrido algún problema de salud relacionado deben consultar a un profesional médico.