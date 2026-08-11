Walmart y Target retiran alimentos en Florida ante posible presencia de salmonela

MIAMI. — Consumidores de Florida deben revisar nuevamente sus refrigeradores y congeladores tras el retiro de varios alimentos preparados con jalapeños que podrían estar contaminados con salmonela, una bacteria capaz de ocasionar infecciones graves en determinados grupos de la población.

Taylor Fresh Foods anunció el retiro después de conocer que su proveedor, Coast Citrus Distributors, había distribuido jalapeños frescos potencialmente contaminados. Los vegetales procedían de un productor de Sinaloa, México, identificado durante una investigación federal como posible origen de un brote que se extiende por varios estados.

HURACANES 2026 Aumenta potencial ciclónico en el Atlántico, sin amenaza inmediata para Florida

EL FUTURO ES HOY Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

En Florida, la medida comprende tres productos específicos: un dip para tacos de 20 onzas comercializado en Target y dos variedades de pico de gallo de 10 onzas, una suave y otra picante, vendidas bajo la marca Freshness Guaranteed en Walmart.

Productos que deben revisarse

El dip distribuido en Target presenta el código UPC 030223073581 y fechas de consumo preferente del 12 y 13 de agosto de 2026.

El pico de gallo picante de Walmart tiene el código UPC 681131276351, mientras que la presentación suave utiliza el número 681131276344. En ambos casos, las fechas señaladas abarcan del 8 al 16 de agosto.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomendó no consumir, vender ni servir los productos retirados. Los clientes pueden desecharlos inmediatamente o devolverlos al establecimiento donde los compraron para solicitar un reembolso.

También deben limpiar y desinfectar los recipientes y las superficies que hayan estado en contacto con los alimentos.

Hasta la actualización del 10 de agosto, el brote relacionado con los jalapeños había causado 345 casos en 27 estados, con 36 hospitalizaciones y ninguna muerte. Florida no figura en la lista de estados con infecciones confirmadas.

Taylor Fresh Foods tampoco había recibido informes de enfermedades vinculadas específicamente con sus productos terminados.

La salmonela puede producir diarrea, fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 72 horas después de consumir el alimento contaminado y generalmente persisten entre cuatro y siete días.

Los niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados enfrentan mayor riesgo de complicaciones.

Segundo retiro reciente en Florida

La alerta se conoce poco después de que Publix ampliara el retiro de todos los lotes de arándanos enteros y mezclas de frutos rojos orgánicos congelados GreenWise, en presentaciones de 10 y 48 onzas.

En ese caso, el riesgo corresponde a una posible contaminación con E. coli O145:H28, no con salmonela. Los productos fueron enviados a tiendas de ocho estados, entre ellos Florida, y permanecen fuera de venta.

Las autoridades también recomendaron revisar los congeladores, pues las frutas pueden conservarse durante periodos prolongados.

La FDA mantiene abiertas ambas investigaciones. Quienes desarrollen síntomas después de consumir alguno de los alimentos afectados deben contactar a un profesional médico.