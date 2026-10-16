viernes 16  de  octubre 2026
EEUU

Rubio solicita al Líbano exigir responsabilidades por envío de explosivos a Hezbolá

La ley libanesa de boicot de 1955 fue cuestionada por Marco Rubio. Cree que se emplea para impulsar procesos politizados que desincentivan los avances de paz

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió al presidente del Líbano, Joseph Aoun, que exija responsabilidades a todos los involucrados en el envío de varios cientos de kilos de explosivos confiscados a Hezbolá. Descartó que el material deba ser devuelto al grupo.

De acuerdo con un funcionario del Departamento de Estado, Rubio exhortó en una conversación con Aoun a exigir responsabilidades a quienes ordenaron, financiaron y dirigieron el envío.

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El contacto se produce luego de que Aoun pidiera este jueves a Rubio que presione a Israel para detener los ataques en el sur del Líbano, cese las operaciones de destrucción y permita a los agricultores acceder a sus campos sin ser hostigados.

El grupo islamista respaldado por Irán reconoció el jueves que un cargamento de 500 kilogramos de explosivos de su propiedad había sido incautado la semana pasada por las autoridades libanesas. Hassan Fadlallah, legislador de Hezbolá, señaló que "el vehículo y su carga pertenecen a la resistencia" contra Israel. Agregó que el grupo solicitaba la liberación de los detenidos por la incautación y exigía la devolución del cargamento.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia estadounidense cuestionó la ley libanesa de boicot de 1955, que, según Washington, se emplea para impulsar procesamientos politizados que desincentivan los avances hacia la paz. El funcionario señaló que la legislación no es práctica y pidió avanzar hacia una comunicación militar directa entre las fuerzas libanesas e israelíes.

Según la misma fuente, esa comunicación contribuiría a reducir el riesgo de errores de cálculo y a avanzar en la aplicación secuencial del Marco Trilateral.

Negociación con Israel

El presidente libanés atribuyó el estancamiento de las negociaciones con Israel a las elecciones legislativas israelíes y a acontecimientos regionales e internacionales, pero aseguró que las conversaciones no se han detenido.

La ofensiva israelí iniciada el 2 de marzo ha causado más de 4.300 muertos, según las autoridades libanesas.

A principios de octubre, el primer ministro, Nawaf Salam, dijo que Líbano carece de medios para reconstruir las regiones del sur del país destruidas durante las recientes guerras con Israel.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

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