"Por primera vez vemos intento de cooperación serio entre el Líbano e Israel", dice analista Luis Fleischman

Israel señaló este martes que espera que sus conversaciones en Roma con Beirut contribuyan a implementar un acuerdo sobre dos "zonas piloto" en el sur de Líbano, de donde las tropas israelíes deberían retirarse.

El 26 de junio alcanzaron un acuerdo con el objetivo de poner fin a la guerra entre Israel y el movimiento libanés proiraní Hezbolá y allanar el camino hacia la paz. Ambos países, oficialmente en guerra durante décadas, negocian bajo los auspicios de Estados Unidos.

Luis Fleischman, experto en temas del Medio Oriente, destaca que se trata de un plan piloto en el que se está probando la capacidad del pueblo libanés de tener control sobre la insurgencia de Hezbolá.

"Incluso Israel dijo 'nos vamos a retirar' y no dio fecha para cuándo se retirarían. La idea es esa, pero depende de qué es lo que hagan los libaneses, porque Israel no puede retirarse de una zona que va a ser conquistada a las pocas horas por Hezbolá. Por primera vez, lo que estamos viendo es un intento de cooperación muy serio entre el ejército libanés e Israel en contra de Hezbolá, desde el asesinato del presidente Bashir Gemayel (1982), y esto realmente es una acción de mucha valentía por parte del presidente libanés", subraya Fleischman en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Indica que el escenario es frágil y muy incierto. "Sabemos que el ejército libanés es débil. Sabemos que hasta ahora no ha podido con Hezbolá y quizá no ha querido porque no ha podido. Entonces yo pienso que es una gran prueba de cómo, digamos, esta cuestión del Líbano va a ser resuelta", apunta.

Fleischman considera que esta situación no puede solventarse mediante un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. "Es verdad, Hezbolá es una amenaza para Israel, pero Israel no la puede atacar, no puede ni siquiera llevar a cabo un ataque preventivo. Esto no puede ser, porque si esto sucede, significa que el presidente Donald Trump está de acuerdo en poner al Líbano como un Estado, un protectorado de Irán", agrega.

El investigador cree que las condiciones que le está poniendo Israel en este momento al Líbano son buenas a largo plazo. "Está ayudando a reforzar el aparato de coerción del Líbano.Y esto fue un logro grande del secretario de Estado, Marco Rubio, sin lugar a duda, porque Trump estaba dispuesto a dejarles al Líbano a Irán, con tal de llegar a un acuerdo y bajar los precios del petróleo", indica.

Plan piloto

Los bombardeos aéreos e invasiones terrestres de Israel han matado a más de 4,300 personas desde que comenzó la guerra a principios de marzo, según las autoridades libanesas.

Hezbolá rechaza el acuerdo, que exige el desarme del grupo y cuya implementación comenzaría con la retirada israelí de dos "zonas piloto" en el sur de Líbano. La presidencia libanesa advirtió el lunes que exigirá esta retirada como condición para negociaciones posteriores.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, indicó que su país está "dispuesto a avanzar en la implementación de esas dos zonas piloto".

"No sabría decir si el ejército del Líbano va a responder, va a lograr sus objetivos en estas dos zonas piloto porque todos estos años no lo logró. ¿Qué va a ser diferente esta vez? Es una buena pregunta", dice Luis Fleischman.

Agrega que el punto es si el ejército libanés se va a confrontar con Hezbolá.

"Si Hezbolá empieza a hacer una guerra asimétrica en contra del ejército y a sabotearlo, ahí va a ser el test, cómo va a reaccionar el ejército libanés. Puede decir el presidente del Líbano que está bien preparado, pero eso no quiere decir que sea correcto. Si es correcto, lo tenemos que ver en la cancha", explica.

El analista plantea que si las cosas no funcionan bien en las dos áreas pilotos, "no deberían tampoco renunciar en el futuro, deberían volver a hacer otra intentona, aprender las lecciones y volver a hacer otra. Creo que hay un proceso en este momento de cooperación entre Israel y Líbano que no puede dar marcha atrás, esto a nivel político. Y esto ayuda a aislar a los grupos terroristas, lo cual significa los grupos como Hezbolá, como Hamas y otros tantos".

Explica que esto es parte de los Acuerdos de Abraham, tratados históricos de paz y normalización de relaciones, mediados por Estados Unidos en 2020, entre Israel y varios países árabes.

@snederr

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/AFP