Ejército de Israel anuncia la eliminación de varios miembros de Hezbolá en el Líbano

Soldados israelíes patrullan la frontera entre Israel y Líbano el 16 de abril de 2026. El presidente de Estados Unidos anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir del jueves, aunque no se indicó si Hezbolá, respaldado por Irán, estaba de acuerdo

JERUSALÉN.- El ejército de Israel anunció el sábado que había abatido a varios miembros del movimiento terrorista proiraní Hezbolá en la zona de la cresta de Ali al Taher, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego.

"Durante la noche del viernes al sábado, soldados del ejército israelí identificaron a varios terroristas de Hezbolá en la zona de la cresta de Ali al Taher (...) Tras esta identificación, los soldados atacaron a los terroristas y los eliminaron para neutralizar la amenaza", indicó el ejército en un comunicado.

ENTREVISTA "Por primera vez vemos intento de cooperación serio entre el Líbano e Israel", dice analista Luis Fleischman

Guerra al terrorismo Netanyahu afirma desde el Líbano que Israel permanecerá mientras persista la amenaza de Hezbolá

Agregó que las fuerzas israelíes "seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza a sus soldados y no permitirán que la organización terrorista de Hezbolá cause daño a los civiles israelíes".

Un soldado israelí resultó herido de gravedad moderada, según había informado anteriormente el ejército, y fue trasladado a un hospital.

Al ser contactado por periodistas en Beirut, Hezbolá no hizo comentarios. El grupo islamista, respaldado por Irán, no ha reivindicado ningún ataque desde el 20 de junio.

Tras un acuerdo auspiciado por Estados Unidos firmado el mes pasado, el ejército libanés debe desarmar a Hezbolá y el ejército israelí debe retirarse de las "zonas piloto" donde posteriormente se desplegarán fuerzas libanesas.

El acuerdo se alcanzó más de tres meses después de que Hezbolá involucrara a Líbano en la guerra de Medio Oriente con disparos de cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

Bombardeos intermitentes

Si bien la violencia ha disminuido, Líbano denuncia intermitentes bombardeos y ataques israelíes de artillería en el sur del país.

La ONU expresó el sábado su preocupación por la "magnitud de las detonaciones y demoliciones" llevadas a cabo por Israel en el sur de Líbano, que tienen "un impacto devastador en la infraestructura civil, el patrimonio cultural y la memoria colectiva de las comunidades".

FUENTE: Con información de AFP