martes 11  de  agosto 2026
CONFLICTO

Israel y el Líbano planean nueva ronda de negociación, según Washington

"Estamos satisfechos de la forma en que evolucionan las cosas", dijo un funcionario desde Washington sobre conversaciones entre Líbano e Israel

Una fotografía tomada desde la localidad de Chaqra, en el sur del Líbano, muestra una bandera israelí ondeando sobre los campos calcinados del pueblo fronterizo de Mais al-Jabal, quemados durante operaciones militares israelíes el 11 de agosto de 2026

Una fotografía tomada desde la localidad de Chaqra, en el sur del Líbano, muestra una bandera israelí ondeando sobre los campos calcinados del pueblo fronterizo de Mais al-Jabal, quemados durante operaciones militares israelíes el 11 de agosto de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Estados Unidos auspiciará a principios de septiembre en Roma una nueva ronda de conversaciones entre Israel y Líbano, anunció el martes un funcionario del Departamento de Estado.

Washington, aliado de Israel, funge como mediador en este diálogo, que busca reducir las tensiones en la zona. "La vía política se reanudará en Roma a principios de septiembre, y las conversaciones continuarán entretanto en Beirut, Jerusalén y Washington", dijo el funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

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Agregó: "Estamos satisfechos de la forma en que evolucionan las cosas. El marco está en proceso de aplicación, las primeras zonas piloto están operativas y los grupos de trabajo han armonizado su terminología, sus mapas y sus procedimientos". A su vez, dio cuenta de una séptima sesión de conversaciones la semana pasada en Roma.

Israel y Líbano, aún técnicamente en estado de guerra, firmaron a finales de junio un acuerdo marco que prevé el despliegue del ejército libanés en "zonas piloto" evacuadas por Israel, que sigue ocupando parte del sur del país, supeditado al desarme de Hezbolá.

El movimiento islamista libanés Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra en Oriente Medio en marzo, al lanzar cohetes contra Israel en apoyo a Irán. Israel respondió con intensos bombardeos aéreos y una invasión terrestre en el sur que, según Líbano, causaron más de 4.300 muertos.

Hezbolá ha rechazado en varias ocasiones este acuerdo y se niega a deponer las armas. Pese al alto el fuego vigente desde junio, Israel sigue realizando ataques en el Líbano.

Bombardeo en Líbano

Un doble bombardeo israelí en el sur del Líbano dejó un muerto y dañó una ambulancia el martes, informaron los medios estatales libaneses y el Ministerio de Salud, que condenó el "continuo ataque" contra los socorristas.

El funcionario estadounidense consultado señaló que, durante la última ronda de conversaciones en Roma, las discusiones se habían visto retrasadas debido a ataques israelíes, pero que el Grupo de Coordinación Militar para el Líbano había podido "proporcionar rápidamente información precisa a ambas partes", lo que facilitó la comunicación.

También señaló que "las delegaciones militares finalizaron los parámetros operativos, los mapas comunes y una hoja de ruta destinada a abrir futuras zonas piloto".

Sin embargo, una fuente de la Presidencia libanesa aseguró que Israel se había negado a identificar nuevas zonas en el sur del Líbano para la retirada de su ejército, antes de la "verificación" del control efectivo por parte del ejército libanés de los dos primeros sectores.

FUENTE: Con información de AFP

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