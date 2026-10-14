Rusia lanza gran ataque a Ucrania en medio de temores de Kiev a perder la ayuda de EEUU

Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

KIEV — Rusia lanzó este miércoles su primer gran ataque contra el sistema eléctrico ucraniano desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo un acuerdo de tregua energética que ninguno de los dos bandos ha confirmado.

Este nuevo bombardeo masivo contra Ucrania fue dirigido sobre todo contra Kiev y tuvo lugar en una jornada marcada por la creciente incertidumbre entre los ucranianos respecto de la continuidad de la ayuda estadounidense en materia de comunicaciones y de suministro de información de inteligencia.

El asesor de la Presidencia ucraniana en materia de drones, Serguí Beskrestnov, dijo por la mañana que las terminales de Starlink que emplea el Ejército ucraniano en algunos de sus ataques dejaron de funcionar cuando los drones que las utilizan superaron los 100 mph (unos 160 km/h).

Beskrestnov —que también es conocido por su sobrenombre de 'Flash'— dijo que la restricción afectó a los servicios que el Ejército ucraniano tiene contratados bajo el paquete StarShield, que la empresa propietaria de Starlink ofrece para clientes del sector de la seguridad y la defensa.

El asesor del presidente Volodímir Zelenski dijo que esta limitación desbarató varias misiones del Ejército, y la atribuyó a 'la actual situación política', y advirtió que afectará también a los drones interceptores con que Ucrania derriba drones rusos con motor a reacción.

La empresa propietaria de Starlink, Space X, pertenece al magnate estadounidense Elon Musk, un aliado de Trump que la semana pasada volvió a criticar a Zelenski por no plegarse a la exigencia de la Casa Blanca de poner fin a sus ataques al sector petrolero ruso.

Además de Beskrestnov, un exasesor del Ministerio de Defensa ucraniano muy influyente en el sector por su labor en la adquisición de drones con donativos, uno de los Cuerpos en que se divide el Ejército ucraniano ha confirmado la restricción de los servicios de Starlink a las fuerzas ucranianas.

Ni el presidente Zelenski ni nadie de su Gobierno han realizado hasta ahora comentarios públicos al respecto.

¿Cortes en el suministro de inteligencia?

Por segunda vez esta semana, además, Zelenski alertó en sus redes sociales de que los socios de Ucrania que normalmente informan a Kiev en tiempo real del lanzamiento desde territorio ruso de misiles no avisaron con antelación de un ataque con misiles balísticos.

Como resultado, el Ejército ucraniano sólo pudo detectar el misil cuando estaba ya cerca de su objetivo en Kiev, una de las tres centrales termoeléctricas que funcionan en la capital ucraniana.

Según dijo posteriormente el primer ministro, Serguí Koretski, las otras dos plantas de ciclo combinado activas en la capital también fueron golpeadas por sucesivas oleadas de misiles disparados por Rusia esta madrugada, pero en estos casos, de acuerdo con la Fuerza Aérea, el Ejército ucraniano sí recibió avisos previos de sus socios.

Aunque ni Zelenski ni la Fuerza Aérea especificaron qué socio dejó de suministrar la inteligencia en cuestión, como ya pasó en la anterior ocasión en que el Ejército ucraniano quedó a ciegas ante un ataque con misiles balísticos rusos, todas las sospechas recaen en EEUU., después de que la Administración Trump haya advertido repetidamente a los ucranianos que podría dejar de prestarles esta asistencia vital si no dejan de atacar refinerías en Rusia.

La información sobre las amenazas de EEUU de cortar el suministro de inteligencia —como Trump ya hizo brevemente en marzo de 2025 tras otro conflicto con Zelenski— fue confirmada por primera vez de forma oficial por el presidente ucraniano en una entrevista este miércoles en la radio pública estadounidense NPR.

Trump exige a Kiev que ponga fin a estos ataques para reducir la presión sobre el mercado petrolero internacional. Zelenski ha accedido a dejar de atacar refinerías, pero a condición de que los rusos se abstengan también de golpear su sistema energético.

Moscú admite ataques

Rusia, por su parte, reconoció haber atacado objetivos energéticos este miércoles en Ucrania y rechazó las acusaciones de Kiev de incumplir la tregua anunciada por Trump, recordando que el acuerdo sobre el cese de esos ataques "no se llegó a concretar".

"¿Cuál es el alcance del alto el fuego energético y qué implica esto? ¿Se ha especificado?", preguntó de forma retórica a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Por su parte, el asesor de comunicación del presidente ucraniano, Dmitró Litvin, declaró a la prensa que Ucrania no ha llevado a cabo ningún ataque contra refinerías rusas desde el anuncio de Trump del domingo y calificó de "falsas" las informaciones surgidas de Moscú sobre supuestos ataques ucranianos a dos refinerías que habrían tenido lugar desde entonces.

FUENTE: Con información de EFE