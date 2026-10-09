viernes 9  de  octubre 2026
ENERGíA

Putin asegura a Trump poder "abastecer de petróleo" los mercados mundiales

"La parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petroleros a mercados mundiales", señaló el Kremlin en su versión del diálogo que sostuvieron el presidente Donald J. Trump y su par ruso Vladimir Putin

El presidente Donald J. Trump en la Oficina Oval.

El presidente Donald J. Trump en la Oficina Oval.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
Por Leonardo Morales

De acuerdo con el Kremlin, el líder ruso Vladimir Putin le comunicó al presidente Donald J. Trump que Rusia está dispuesta "a suministrar petróleo" a Estados Unidos y a los mercados mundiales, con el objetivo de hacer desplomar los precios.

La guerra de EEUU e Israel contra el régimen terrorista iraní disparó los precios de los hidrocarburos a nivel internacional tras la crisis en el Estrecho de Ormuz.

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Ante esta situación y la morosidad de Europa de no enfrentar a Irán, Trump buscó una nueva alternativa para hacer caer los precios de los combustibles.

El gobierno ruso ratificó así un anuncio previo del presidente Trump.

"La parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petroleros a los mercados mundiales", señaló el Kremlin en su versión de las conversaciones entre los dos líderes.

Tesoro emitirá licencia temporal a Rusia

"Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, y otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre", dijo Trump en las redes sociales tras conversar con Putin.

El Departamento del Tesoro informó que iba a emitir una licencia temporal para que el diésel ruso pueda llegar a los mercados globales.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, consideró que Trump tomó una decisión "indigna" y "débil" al aceptar petróleo ruso para aliviar los precios en el mercado internacional en Estados Unidos.

Negociadores ucranianos se reúnen con enviados estadounidenses el viernes y el sábado en Estados Unidos para discutir alternativas para el fin de la guerra con Rusia.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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