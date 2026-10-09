Putin asegura a Trump poder "abastecer de petróleo" los mercados mundiales

De acuerdo con el Kremlin, el líder ruso Vladimir Putin le comunicó al presidente Donald J. Trump que Rusia está dispuesta "a suministrar petróleo" a Estados Unidos y a los mercados mundiales, con el objetivo de hacer desplomar los precios.

La guerra de EEUU e Israel contra el régimen terrorista iraní disparó los precios de los hidrocarburos a nivel internacional tras la crisis en el Estrecho de Ormuz.

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Ante esta situación y la morosidad de Europa de no enfrentar a Irán, Trump buscó una nueva alternativa para hacer caer los precios de los combustibles.

El gobierno ruso ratificó así un anuncio previo del presidente Trump.

"La parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petroleros a los mercados mundiales", señaló el Kremlin en su versión de las conversaciones entre los dos líderes.

Tesoro emitirá licencia temporal a Rusia

"Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, y otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre", dijo Trump en las redes sociales tras conversar con Putin.

El Departamento del Tesoro informó que iba a emitir una licencia temporal para que el diésel ruso pueda llegar a los mercados globales.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, consideró que Trump tomó una decisión "indigna" y "débil" al aceptar petróleo ruso para aliviar los precios en el mercado internacional en Estados Unidos.

Negociadores ucranianos se reúnen con enviados estadounidenses el viernes y el sábado en Estados Unidos para discutir alternativas para el fin de la guerra con Rusia.

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FUENTE: Con información de AFP.