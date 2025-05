"Seguiré reuniéndome con los cubanos de a pie", advierte jefe de misión de Washington en La Habana

“Estamos con el pueblo cubano, con cualquier persona que quiera haya libertad, libertad de expresión, de asamblea, de religión, de prensa, estamos con ellos. Por eso por parte de nuestra embajada y nuestro equipo, hemos estado recorriendo el país y pidiéndoles a los cubanos de a pie que se reúnan con nosotros para oír sus preocupaciones, sus experiencias, sus sueños y también sus críticas hacia el gobierno de EEUU”, aseguró.

Asimismo, mencionó que ninguno de los cubanos con los que ha conversado, culpa a EEUU de lo que sucede en Cuba, como sí se encarga de hacerlo creer el discurso oficialista.

El diplomático estadounidense ha sido señalado por voceros del gobierno como injerencista. Tras la remoción del estatus de libertad condicional a los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, una funcionaria del Tribunal Supremo de Cuba aseguró que las reuniones sostenidas por ambos con Hammer podían ser tomadas en cuenta para imputarles nuevos delitos.

El jefe de la misión estadounidense en La Habana describe que durante los encuentros con la población ha notado que envían a individuos para provocar disociaciones y evitar que su interacción con la ciudadanía se produzca de manera fluida y espontánea.

Incluso, ha notado la persecución evidente de que es objeto durante sus viajes, “en los que se ven ladas (la marca de automóviles que utilizan las fuerzas represivas) que conducen en nuestra misma dirección”.

Por publicaciones en redes sociales se ha percatado de que agentes del régimen o las llamadas “ciberclarias”, están incitando a que personas interrumpan o boicoteen sus encuentros.

Al respecto, el diplomático les recordó a las autoridades cubana: “el tema de la seguridad es obviamente importante, cualquier estado tiene la responsabilidad de proteger a cualquier diplomático extranjero y yo estoy seguro de que el gobierno cubano va a cumplir con ello, pero cuando empiezan a animar a gente que vengan a molestar o intentar prevenir que yo me mueva, es algo a lo que hay que ponerle el ojo, aunque no me preocupa. Vamos a seguir con nuestra labor. Es un privilegio para mi seguir hablando con los cubanos que me han recibido de una manera muy cálida, con mucha amistada y mucho cariño hacia EEUU”, explicó.

Y definió, “la administración Trump va a tener una política dura hacia el régimen y va a apoyar al pueblo cubano. Mientras tratan de acusarnos de diferentes cosas, deberían escuchar a su propio pueblo que nos ven como amigos, que nos quieren contar sus historias y expresar sus frustraciones, de hecho, me reúno con cualquier persona que quiera reunirse conmigo, como lo hacen ellos, su encargado de negocios en Washington y su personal diplomático en EEUU.

“No hay nada criminal en conversar con una persona que esté paseando por una plaza y me reconozca, dijo Hammer ¿qué hay de malo en ello, a qué le tienen miedo?

En esta conversación sostenida con los medios fue denunciado el colapso que padece la población por la falta de electricidad, medicamentos y alimentación, también se analizó el compromiso de Estados Unidos con el trabajo de la prensa independiente, así como los criterios que se siguen para negar visas a quienes han sido identificados con historial de represores en Cuba. El diplomático respondió a preguntas acerca de cómo se negocia el proceso de deportación de cubanos, centrado en las dos recientes deportaciones de dos individuos con historial criminal que fueron enviados a Sudán del sur. Estos y otros detalles los tendremos ampliados en la edición impresa semanal de DIARIO LAS AMÉRICAS, el próximo 30 de mayo.