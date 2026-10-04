domingo 4  de  octubre 2026
EEUU

Trump crea la "Fuerza de la Superinteligencia" para coordinar el desarrollo de IA

El presidente Donald Trump explicó que esta unidad especial coordinará la relación del Ejecutivo federal con los consumidores

Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.&nbsp;

Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. 

AFP

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la creación de la Fuerza de la Superinteligencia , un comité de coordinación dentro de la Casa Blanca y el Gobierno federal que liderará el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el país.

"La Fuerza de la Superinteligencia tiene la tarea de coordinar los esfuerzos del Gobierno federal para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia -la cual muchos afirman que es superior a la Revolución Industrial y a Internet-, además de proteger los intereses y mejorar la vida de todos los estadounidenses", afirmó en su plataforma, Truth Social.

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Trump explicó que esta unidad especial coordinará la relación del Ejecutivo federal con los consumidores, grupos de interés públicos, proveedores o empresas de inteligencia artificial, y rendirá cuentas directamente ante él y su jefa de gabinete, Susie Wiles.

Estará encabezada por el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton; el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería y director de Tecnología, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal, Scott Kupor.

Este anuncio se produce después de que Trump ordenara el martes pasado a su Gobierno que sustituyera el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales para mejorar la imagen de la IA en un momento de crecientes críticas contra esta industria en Estados Unidos.

Ese mismo día, Trump había recibido en la Casa Blanca a los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial y tecnología de Estados Unidos para un almuerzo de trabajo centrado en el desarrollo de la IA, la seguridad de sus avances y la expansión de los centros de datos necesarios para sostenerlos.

Al término del encuentro, Trump firmó junto a los líderes de las seis mayores tecnológicas estadounidenses involucradas en el desarrollo de la IA -Sundar Pichai (Google), Elon Musk (xAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia) y Greg Brockman (OpenAI)- un acuerdo voluntario para reforzar la seguridad del sector.

El compromiso promovía controles internos para vigilar capacidades y comportamiento de los modelos (especialmente frente a riesgos como ciberataques), evaluaciones de riesgos y revisiones externas

FUENTE: Con información de AFP

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