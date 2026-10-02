Trump sugiere la idea de instalar una base militar de EEUU en Venezuela

MIAMI. - El presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de instalar una base militar de EEUU en Venezuela , al ser consultado por medios sobre los planes en materia de seguridad con el Pentágono en países de Suramérica, este jueves.

“Estamos evaluando hacer muchas cosas”, afirmó sin adelantar si existe un plan formal de Washington para establecer más instalaciones militares en la región.

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De inmediato, hizo énfasis en la relación de su administración con la gestión de la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, basada en la cooperación energética.

“Nos llevamos muy bien y la situación en Venezuela es estupenda”, reiteró.

Trump y Venezuela

El presente estadounidense fue abordado por periodistas mientras avanzaba este jueves su recorrido por Texas en un aceleramiento de su campaña con miras a las elecciones de medio término, en noviembre próximo.

Venezuela es un foco importante en la agenda política de su administración.

“La gente (en Venezuela) está contenta y yo estoy muy contento, estamos comprando mucho petróleo y la relación es estupenda, Venezuela está ganando mucho dinero y nosotros también”, aseguró.

“Vamos a empezar a llenar nuestras reservas estratégicas nacionales con petróleo venezolano a muy poco dinero, va a ser estupendo”, añadió el mandatario.

En el acto público, Trump comparó el petróleo venezolano con un vaso de agua que luego lanzó al piso, según reportes.

"Si añadimos a Venezuela, tendremos el 58 % del combustible del mundo. Ahorrar un vaso de combustible como este es ridículo", dijo Trump antes de dejar caer el vaso al suelo y derramar el agua.

Añadió que existen ordenadores y sistemas para controlar el consumo de combustible, pero sostuvo que ese tipo de medidas "no funcionaron bien".

Reforzar presencia de EEUU

Las nuevas declaraciones de Trump sobre Venezuela, luego de su controvertida alusión de que no es tiempo para las elecciones, se dieron en vísperas de cumplirse este sábado nueve meses de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de este 2026.

Fuerzas militares en una operación en Venezuela arrestaron a Maduro y a su esposa Cilia Flores para llevarlos ante la justicia estadounidense para que respondan por graves cargos federales como conspiración en el narcotráfico.

La posible construcción de una base militar de EEUU no generó hasta ahora reacciones públicas en Venezuela. Pero no sería descartable a la luz de la seguridad estratégica y geopolítica estadounidense.

Según informaciones, EEUU posee cientos de bases militares en más de 70 países y territorios en todo el mundo, y concretamente en Suramérica se encuentran la Base Naval de Guantánamo en Cuba y la Base Aérea Soto Cano en Haití.

No obstante dispone de pequeños puestos de cooperación en seguridad, asistencia y vigilancia claves en la región.

FUENTE: Con información de ntn24.com; EFE