Trump sobre inmigración: "Tenemos que hacer lo que requiere el momento"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este 22 de septiembre de 2026 en Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, defendió este jueves su política migratoria. Aseguró que, en materia de deportaciones, "tenemos que hacer lo que requiere el momento", después del desastre del gobierno de Joe Biden.

Asimismo, al ser preguntado por su política, el mandatario republicano sostuvo: "Sigo teniendo el apoyo de la gran mayoría de los votantes latinos", que comprenden y aprueban la expulsión de personas con antecedentes penales , entre ellos decenas de miles con delitos graves.

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Respaldo conservador a Trump

Trump indicó que, si hoy se presentara a unas elecciones, ganaría con una ventaja del 25%. La más reciente encuesta de la cadena izquierdista CNN reveló un apoyo del 98% a Trump entre los votantes republicanos del movimiento MAGA, mientras que entre los conservadores en general, más del 93% respalda la gestión del Presidente.

Por su parte, un sondeo publicado en septiembre por The Cook Political Report y TelevisaUnivision, entre los votantes latinos de Texas, situó la aprobación en el 33%. Aunque la cifra parece baja es un dato de pleno crecimiento del respaldo entre grupos latinos a un presidente republicano.

Hace unos días, el presidente Trump negó que exista un cambio en la política de arrestos y expulsión de ilegales en su administración, luego de que circulara información vinculada a un supuesto cambio, según un reporte de Fox News.

"No hay ningún cambio en la política de control de la inmigración", escribió el corresponsal de Fox News, Bill Melugin, en X, tras conversar con el mandatario estadounidense y nueve fuentes de ICE.

Trump reafirmó a Fox News que ICE puede seguir con la detención y expulsión de cualquier persona que se encuentre en el país de forma ilegal.

Reparar el desastre de Biden

La política migratoria de Trump disparó los arrestos de inmigrantes para contrarrestar el caos creado durante cuatro años por el gobierno de ultraizquierda de Biden.

El Servicio de Inmigración detuvo a casi 51.000 personas en agosto, récord por tercer mes consecutivo, aunque las deportaciones se mantuvieron en torno a 1.200 diarias.

Menos de una cuarta parte de los arrestados en julio tenía condenas penales, frente a casi el 60% en diciembre de 2024, según datos analizados por medios locales.

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este jueves que examinará si la Administración Trump puede negar a los inmigrantes que enfrentan deportación la posibilidad de libertad bajo fianza.

El gobierno sostiene que debe aplicar una ley de inmigración de 1996 que exige la detención obligatoria de las personas que ingresaron al país de manera ilegal, sin importar hace cuánto tiempo llegaron a EEUU.

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FUENTE: Con información de EFE y AFP