viernes 16  de  octubre 2026
GUERRA

Trump descarta armas nucleares y despliegue de tropas en Irán, pero no excluye uso de la bomba MOAB

La "Madre de todas las bombas" (MOAB) es el mayor proyectil no nuclear que posee EEUU. "No voy a usar (poder) nuclear. No tenemos por qué hacerlo", dijo Trump

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación en la Casa Blanca antes de partir en el Marine One.

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación en la Casa Blanca antes de partir en el Marine One.

EFE
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseguró que no usará armas nucleares en Irán, pero no descarta atacar con la llamada "Madre de todas las bombas" (MOAB), el mayor misil no nuclear del arsenal del Pentágono conocido.

En entrevista con el canal conservador Newsmax, Trump negó también que tenga previsto desplegar tropas sobre el terreno en Irán, algo que podría arrastrar a Estados Unidos a un conflicto mucho más impredecible y arriesgado en Oriente Medio.

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"No voy a usar (poder) nuclear. No tenemos por qué hacerlo", aseguró Trump en la entrevista, después de que CNN revelara el jueves que la Casa Blanca tiene previsto lanzar su mayor proyectil no nuclear contra Irán tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El empleo de la 'GBU-43/B' —conocida como MOAB (por sus siglas en inglés: 'Massive Ordnance Air Blast Bomb')—, la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense, supondría una escalada significativa en el conflicto con Irán.

"La madre de todas las bombas no es nuclear. Es una bomba extremadamente grande; es como una pequeña bomba nuclear", explicó Trump, que no desmintió la información de CNN ni aclaró si ha autorizado su uso.

Según CNN, el Pentágono tiene planes listos para potencialmente utilizar la MOAB o GBU-43/B contra la infraestructura energética y nuclear del régimen iraní si Trump autoriza la reanudación de los ataques en Oriente Medio.

El uso de la MOAB, que supondría una seria escalada en el conflicto con Irán, es tan grande que debe ser lanzada desde los lentos aviones de transporte militar Hércules, lo que requiere apoyo aéreo y una delicada planificación.

Preguntado sobre si considera el despliegue de tropas sobre el terreno en Irán, Trump aseguró que "no, no lo veo".

La "orden" de Trump, según CNN

Trump ha ordenado al ejército que prepare planes de ataque adicionales contra objetivos iraníes —que incluyen 'gran parte de la infraestructura energética'— y que contemple el posible uso de una bomba MOAB, según indicó una de las fuentes a la CNN.

La misma fuente señaló que el ataque tendría lugar "antes de la retirada estadounidense en el área de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM)", lo que sugiere que la administración podría llevar a cabo estos ataques adicionales, proclamar la victoria y proceder a una rápida evacuación de sus fuerzas.

Una segunda fuente explicó a la CNN que los planes militares para atacar instalaciones nucleares iraníes —incluido el complejo de 'Pickaxe Mountain'— contemplan explícitamente el uso de la MOAB.

En los últimos meses, Trump ha amenazado reiteradamente con atacar 'Pickaxe', lugar donde Estados Unidos e Israel aseguran que Teherán almacena componentes de su programa nuclear.

Irán no tendrá arma nuclear

Y es que el presidente estadounidense sigue insistiendo en eliminar cualquier posibilidad de que Irán se haga con un arsenal nuclear.

Según CNN, existen dudas sobre si la MOAB sería un arma eficaz contra las instalaciones nucleares de Irán y otros emplazamientos situados a gran profundidad.

Aunque esta bomba, guiada por GPS, es capaz de arrasar una superficie equivalente a nueve manzanas urbanas, "probablemente" carece de la capacidad necesaria para penetrar lo suficiente bajo tierra como para destruir las supuestas instalaciones nucleares en 'Pickaxe', según CNN, que no especifica sus fuentes en esa materia militar.

FUENTE: Con información de EFE

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