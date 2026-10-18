domingo 18  de  octubre 2026
DEPORTES

Partido de la NFL en París sigue en pie pese a protestas en Francia

Casi 2.400 personas fueron detenidas el sábado y 997 agentes policiales y gendarmes resultaron heridos durante las masivas manifestaciones en Francia

El comisionado de la NFL, Roger Goodell (izquierda), y la ejecutiva Mary Ellen Coe hablan en un escenario, el 14 de mayo de 2025.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell (izquierda), y la ejecutiva Mary Ellen Coe hablan en un escenario, el 14 de mayo de 2025.

AFP
El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla con la prensa antes del Super Bowl LIX, el 3 de febrero de 2025.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla con la prensa antes del Super Bowl LIX, el 3 de febrero de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- El partido de la NFL entre los Saints de Nueva Orleans y los Steelers de Pittsburgh de la próxima semana en París sigue en pie pese a las protestas y los disturbios en Francia, informó la liga de football americano este domingo.

Casi 2.400 personas fueron detenidas el sábado y 997 agentes policiales y gendarmes resultaron heridos durante las masivas manifestaciones contra el alto costo de la vida que derivaron en caos generalizado y saqueos en suelo francés.

Lee además
El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, busca realizar un pase en un partido de la NFL ante los Broncos de Denver, el 14 de septiembre de 2026.
FÚTBOL AMERICANO

Estrella de la NFL consigue un regreso triunfal tras meses lesionado
El jugador Azeez al-Shaair, de los Texans de Houston en la NFL, durante una sesión de entrenamiento del equipo, el 1 de agosto de 2026.
FÚTBOL AMERICANO

Multan a estrella de la NFL por mostrar nombre de una niña palestina muerta

Las autoridades parisinas enfrentaron nuevos actos de violencia el domingo.

"Los preparativos para los eventos de la NFL y el partido en el Stade de France el próximo domingo continúan según lo programado", indicó la poderosa liga estadounidense en un comunicado difundido a varios medios.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por NFL France (@nflfrance)

"Seguimos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y nuestros socios en todos los aspectos operativos y de seguridad", agregó. "No ha habido ninguna interrupción ni impacto en las sedes de la liga".

El del 25 de octubre será el primer encuentro de temporada regular de la NFL en Francia, un esfuerzo de la competición para abrirse al mercado extranjero.

Los Saints planean viajar a París inmediatamente después de su partido contra los Giants de Nueva York en Nueva Jersey el domingo y entrenar en la capital francesa durante la semana.

Los Steelers, que juegan el domingo contra los Buccaneers de Tampa Bay, esperan entrenar en casa durante la semana y llegar a territorio francés el viernes.

Chwalinska gana su primer torneo WTA

La polaca Maja Chwalinska (N.22 de la clasificación mundial) conquistó el domingo el WTA 1000 de Wuhan y logró a los 25 años su primer título en el circuito femenino de tenis.

La finalista del último Roland Garros se impuso por 2-6, 6-4 y 6-2 en 2h43 a la británica Sonay Kartal (N.170) y el lunes ascenderá al puesto 11 del ránking mundial, la mejor clasificación de su carrera.

Chwalinska se convirtió el domingo en la cuarta jugadora en inaugurar su palmarés en un WTA 1000, los torneos más importantes del circuito femenino después de los de Grand Slam.

Antes que ella, solo la japonesa Naomi Osaka y las canadienses Bianca Andreescu y Victoria Mboko habían logrado esta hazaña.

La zurda polaca se dio a conocer en París, donde alcanzó la final cuando estaba fuera del top 100 y procedía de la fase previa.

En Wuhan, Chwalinska disputaba apenas su cuarto cuadro principal en un WTA 1000, una categoría de torneos en la que nunca había superado la tercera ronda.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Exestrella de la NFL acepta acuerdo que reduce cargos por caso de tiroteo en Miami

Sindicato de jugadores de la NFL se preocupa por estado del césped del Maracaná

La NFL toma el Maracaná, templo del fútbol

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

En la imagen, el diputado Jorge Arreaza con su hijo, Jorge Arreaza Chávez, nieto de Hugo Chávez.  Tras accidente vial, el 17 de octubre de 2026, el joven presentó laceraciones en el miembro inferior izquierdo
VENEZUELA

Accidente vial que involucra al nieto de Hugo Chávez deja un militar fallecido

Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez prevé inversiones petroleras de casi $76.000 millones en cinco años

Sachi Statz, chef cofundadora de Tin Tin.
GASTRONOMÍA

Restaurante en la Pequeña Habana reconocido entre los mejores del país

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
EEUU

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

Te puede interesar

Eileen Higgins, alcaldesa de Miami.
ELECCIONES 2026

Votantes de Miami deciden por otro bono de $450 millones

Por Daniel Castropé
Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, gestiona el desarrollo y actividad de las llamadas Cuentas Trump. Bessent habla en la Oficina Oval sobre esta gran medida junto al presidente Donald J. Trump
CASA BLANCA

Más de 70 millones de niños en EEUU ya tienen una "Cuenta Trump"

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
EEUU

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

El empresario de Florifa  Eddy Rojas, de 41 años, busca llegar al Congreso por el distrito 28.
NUEVO ROSTRO

Candidato independiente de Florida aspira al Congreso por el distrito 28