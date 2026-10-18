Partido de la NFL en París sigue en pie pese a protestas en Francia

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla con la prensa antes del Super Bowl LIX, el 3 de febrero de 2025.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell (izquierda), y la ejecutiva Mary Ellen Coe hablan en un escenario, el 14 de mayo de 2025.

LOS ÁNGELES.- El partido de la NFL entre los Saints de Nueva Orleans y los Steelers de Pittsburgh de la próxima semana en París sigue en pie pese a las protestas y los disturbios en Francia , informó la liga de football americano este domingo.

Casi 2.400 personas fueron detenidas el sábado y 997 agentes policiales y gendarmes resultaron heridos durante las masivas manifestaciones contra el alto costo de la vida que derivaron en caos generalizado y saqueos en suelo francés.

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Las autoridades parisinas enfrentaron nuevos actos de violencia el domingo.

"Los preparativos para los eventos de la NFL y el partido en el Stade de France el próximo domingo continúan según lo programado", indicó la poderosa liga estadounidense en un comunicado difundido a varios medios.

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"Seguimos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y nuestros socios en todos los aspectos operativos y de seguridad", agregó. "No ha habido ninguna interrupción ni impacto en las sedes de la liga".

El del 25 de octubre será el primer encuentro de temporada regular de la NFL en Francia, un esfuerzo de la competición para abrirse al mercado extranjero.

Los Saints planean viajar a París inmediatamente después de su partido contra los Giants de Nueva York en Nueva Jersey el domingo y entrenar en la capital francesa durante la semana.

Los Steelers, que juegan el domingo contra los Buccaneers de Tampa Bay, esperan entrenar en casa durante la semana y llegar a territorio francés el viernes.

Chwalinska gana su primer torneo WTA

La polaca Maja Chwalinska (N.22 de la clasificación mundial) conquistó el domingo el WTA 1000 de Wuhan y logró a los 25 años su primer título en el circuito femenino de tenis.

La finalista del último Roland Garros se impuso por 2-6, 6-4 y 6-2 en 2h43 a la británica Sonay Kartal (N.170) y el lunes ascenderá al puesto 11 del ránking mundial, la mejor clasificación de su carrera.

Chwalinska se convirtió el domingo en la cuarta jugadora en inaugurar su palmarés en un WTA 1000, los torneos más importantes del circuito femenino después de los de Grand Slam.

Antes que ella, solo la japonesa Naomi Osaka y las canadienses Bianca Andreescu y Victoria Mboko habían logrado esta hazaña.

La zurda polaca se dio a conocer en París, donde alcanzó la final cuando estaba fuera del top 100 y procedía de la fase previa.

En Wuhan, Chwalinska disputaba apenas su cuarto cuadro principal en un WTA 1000, una categoría de torneos en la que nunca había superado la tercera ronda.

FUENTE: AFP