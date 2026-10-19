Francia decreta toque de queda en varias ciudades tras saqueos y más de 2,000 detenidos

Manifestantes en Francia forman una cadena frente a un bloqueo vial durante una protesta en solidaridad con estudiantes de secundaria, cerca de la universidad Sciences Po (Instituto de Estudios Políticos de París), en el marco de un movimiento nacional de protestas por las condiciones educativas, en París, el 7 de octubre de 2026.

PARÍS. - El gobierno de Francia anunció este lunes la instauración de toque de queda en varias ciudades del país en busca de aplacar la violencia desmedida en protestas de extremistas, luego de un fin de semana con saqueos en más de 3,000 comercios y más de 2,000 sospechosos detenidos.

El primer ministro Sébastien Lecornu justificó una puesta en marcha próximamente de toques de queda, aunque concretó las localidades afectadas, antes de decretar el estado de emergencia que otorga más poderes a las fuerzas del orden.

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"Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia", declaró Lecornu, quien no lo descartó, e indicó que el Ministerio del Interior comunicará una "cartografía bastante precisa" de las zonas afectadas a lo largo de la tarde.

Horas después, se informó que Lille, Douai, Wattignies y Denain son en principio las ciudades afectadas por los toques de queda nocturnos para las noches del lunes y el martes.

Poco antes de su viaje al Golfo Pérsico, el presidente Emmanuel Macron reconoció "fallos" en la respuesta a los disturbios y pidió actuar duramente contra los "alborotadores", tras rechazar la renuncia de su ministro del Interior Laurent Núñez.

Los actos violentos ocurrieron en medio de las protestas masivas del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la educación y la sanidad, de cara a las elecciones en seis meses tras casi 10 años de mandato de Macron.

Francia contra la violencia

En una conferencia de prensa, Lecornu responsabilizó de nuevo a la izquierda extrema de intentar desestabilizar las elecciones presidenciales en las que Marine Le Pen, de la derecha, figura como favorita frente al izquierdista Jean Luc Mélenchon en segundo lugar.

"Hay toda una nebulosa que puede activarse para cuestionar el calendario y la celebración de las elecciones presidenciales", advirtió Lecornu, quien acusó a la extrema izquierda de querer "organizar un profundo desorden en el país hasta las elecciones", dijo.

Indicó que solo en París, hay 200 investigadores que trabajan en la identificación de los saqueadores.

Agregó que el gobierno pedirá la cooperación de los ciudadanos "para que ayuden” a identificar a los sospechosos.

Balance de las protestas

Hasta este lunes, 2,331 personas, en su mayoría mayores de edad, permanecían bajo custodia policial por los disturbios y saqueos, según el Ministerio de Justicia.

Los disturbios del sábado dejaron saqueos de más de 3,000 comercios, ataques contra edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en París y otras ciudades francesas.

El primer ministro destacó el impacto económico de la violencia en el país europeo, en medio de una preocupante fragilidad de su economía, y de seguida informó la aprobación de un paro parcial para los trabajadores de los comercios afectados desde mañana martes con una cobertura de 100% por el Estado como “medida de protección del empleo”.

Este lunes los inversores castigaron la inestabilidad social francesa tanto en la cotización de sus bonos a 10 años (aumentó el diferencial con el bono de referencia alemán hasta los 144 puntos base), como en el índice parisino bursátil CAC-40 (-1,5 % al ecuador de la sesión), se informó.

Laurent Núñez reconoció el sábado la “pérdida de control” de la policía en "algunas ciudades" durante las protestas.

"No puedes mirar a los comerciantes a la cara cuando tienes cientos de comercios que han sido saqueados y decir que no hemos perdido el control sobre algunas de estas grandes ciudades", afirmó.

FUENTE: Con información de EFE, Europa Press, AFP