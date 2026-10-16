viernes 16  de  octubre 2026
CONFLICTO BÉLICO

Zelenski pide más de 78,000 millones de dólares a la UE para financiar la guerra en 2027

El presidente de Ucrania recibió el apoyo del bloque europeo, cuyos líderes reconocieron que el financiamiento para el próximo año está parcialmente cubierto

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el primer ministro de Hungría, Peter Magyar. (AFP)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el primer ministro de Hungría, Peter Magyar. (AFP)

Por Elena Moreno

BRUSELAS.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió este viernes 70,000 millones de euros (78,700 millones de dólares) adicionales a sus aliados europeos para financiar el esfuerzo de guerra de Ucrania el próximo año.

"La guerra costará 155,000 millones de euros el año que viene. Y necesitamos al menos 70,000 millones de euros más de su parte", declaró Zelenski ante los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reunidos en una cumbre en Bruselas, según el discurso que publicó en la red social X.

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"Es una cifra realista. Y les pido que encuentren ese apoyo. Nos ayudará a contener a Rusia", agregó.

Los líderes europeos reconocieron que el apoyo financiero y militar a Ucrania está garantizado para 2026, pero que la financiación prevista para 2027 solo está cubierta parcialmente.

La Unión Europea aprobó un préstamo de 90,000 millones de euros para el período 2026-2027, de los cuales unos 45,000 millones están destinados al próximo año.

Sin embargo, esa cantidad no será suficiente, por lo que los europeos estudian nuevas fórmulas para seguir financiando el esfuerzo de guerra ucraniano.

"Vamos a tener que aumentar de nueva la financiación para poder apoyar de forma sostenible a Ucrania", declaró el jueves el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, antes del inicio de la cumbre europea.

Respaldo europeo

Zelenski les agradeció su apoyo a sus aliados europeos en un momento difícil en su relación con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Al ser preguntado sobre su difícil relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, Zelenski evitó las críticas directas.

El presidente estadounidense calificó de “vergüenza” la reanudación de los ataques aéreos ucranianos contra las refinerías rusas.

“Es más difícil trabajar con Zelenski que con el presidente ruso, Vladimir Putin”, afirmó Trump, quien ha pedido en varias ocasiones la renuncia del líder ucraniano.

Conversaciones

El presidente ucraniano declaró a la prensa que sus colaboradores están “en conversaciones con el equipo negociador estadounidense” y acordarán alguna reunión.

“No es momento de retirar nuestro apoyo a Ucrania. No es momento de aliviar las sanciones contra Rusia”, declaró el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le dijo: "Una cosa está absolutamente clara: No levantaremos ninguna sanción hasta que Rusia no haya detenido la guerra".

Zelenski ha multiplicado las reuniones desde su llegada a la capital belga el jueves.

Habló con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien explicó la importancia de reabastecer a Ucrania de misiles interceptores y municiones, ante el recrudecimiento de los ataques rusos.

¿Tiene Europa suficientes municiones para que Ucrania pueda aguantar este invierno? “Sí, según las cifras de que dispongo”, aseguró Zelenski el viernes, sin precisiones.

Varios países europeos, entre ellos Grecia, disponen de baterías de misiles Patriot, de fabricación estadounidense, considerados por Kiev como los únicos capaces de interceptar los misiles balísticos rusos.

“Vladimir Putin escuchará a Estados Unidos si realmente le ejerce presión y le deja algo muy claro: o elige la paz o deja de recibir dinero para su guerra", subrayó.

El Papa le pide alto el fuego a Putin

El papa León XIV, que se recupera de una operación de cáncer de pulmón, habló por teléfono con Putin y le pidió un alto el fuego en la ciudad ucraniana de Oleshki, atrapada entre los dos beligerantes a orillas del Dniéper, informó El Vaticano.

“Pidió una tregua para permitir el suministro de ayuda humanitaria y sanitaria y la evacuación voluntaria y segura de la población civil” en esta ciudad de la región de Jersón (sur), indicó la Santa Sede.

En los últimos días, Kiev se ha quejado además de que sus aliados no le han advertido de los inminentes ataques rusos y de restricciones en el uso de los servicios satelitales de la empresa SpaceX del multimillonario Elon Musk, crucial para su ejército.

La conexión aún no se ha restablecido por completo, dijo Zelenski el viernes.

“Fue una sorpresa muy desagradable y peligrosa”, lamentó.

Ucrania utiliza Starshield, el servicio satelital de grado militar de Starlink, para sus comunicaciones en el campo de batalla, sus ataques de alcance medio en territorio ocupado por Rusia y sus drones interceptores.

FUENTE: Con información de AFP

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