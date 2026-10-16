viernes 16  de  octubre 2026
EPISODIO

Candidata Gloria Romero Roses repasa su trayectoria y propuestas para Florida en El Podcast de Las Américas

La entrevista ofreció a los electores una mirada cercana a la perspectiva de la candidata sobre la gestión pública, la importancia de la participación ciudadana activa y la necesidad de priorizar soluciones pragmáticas a los problemas cotidianos de la comunidad hispana en el estado.

La candidata al Congreso estatal por el distrito 113, Gloria Romero Roses.&nbsp;

La candidata al Congreso estatal por el distrito 113, Gloria Romero Roses. 

Podcast de las Américas
Por ANDREINA PÉREZ

MIAMI.- En el más reciente episodio de El Podcast de Las Américas, producido por Diario Las Américas, la candidata al Congreso estatal por el distrito 113, Gloria Romero Roses, compartió detalles de su trayectoria personal como inmigrante colombiana llegada a Estados Unidos a los siete años, su visión sobre los retos socioeconómicos de Florida y sus propuestas legislativas de cara a los próximos comicios.

Durante la entrevista, Romero Roses conversó sobre los recuerdos de su infancia junto a su madre y su abuela, el esfuerzo familiar para abrirse camino en el país y la importancia de mantener vivas las raíces culturales y el dominio del idioma español. Asimismo, abordó su matrimonio con un ciudadano cubano, destacando la sólida integración cultural y familiar que han construido a lo largo de los años en el sur de Florida.

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En el plano político y programático, la aspirante centró sus prioridades en atender la crisis de asequibilidad de vivienda y el encarecimiento de los seguros de propiedad, señalando que la falta de planificación estructural afecta severamente a las familias trabajadoras. De igual forma, reflexionó sobre el panorama migratorio actual, abogando por la aplicación de políticas públicas firmes pero fundamentadas en la dignidad humana, la compasión y el respeto hacia los migrantes.

La entrevista ofreció a los electores una mirada cercana a la perspectiva de la candidata sobre la gestión pública, la importancia de la participación ciudadana activa y la necesidad de priorizar soluciones pragmáticas a los problemas cotidianos de la comunidad hispana en el estado.

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