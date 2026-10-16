Candidata Gloria Romero Roses repasa su trayectoria y propuestas para Florida en El Podcast de Las Américas

MIAMI.- En el más reciente episodio de El Podcast de Las Américas , producido por Diario Las Américas , la candidata al Congreso estatal por el distrito 113, Gloria Romero Roses, compartió detalles de su trayectoria personal como inmigrante colombiana llegada a Estados Unidos a los siete años, su visión sobre los retos socioeconómicos de Florida y sus propuestas legislativas de cara a los próximos comicios.

Durante la entrevista, Romero Roses conversó sobre los recuerdos de su infancia junto a su madre y su abuela, el esfuerzo familiar para abrirse camino en el país y la importancia de mantener vivas las raíces culturales y el dominio del idioma español. Asimismo, abordó su matrimonio con un ciudadano cubano, destacando la sólida integración cultural y familiar que han construido a lo largo de los años en el sur de Florida.

En el plano político y programático, la aspirante centró sus prioridades en atender la crisis de asequibilidad de vivienda y el encarecimiento de los seguros de propiedad, señalando que la falta de planificación estructural afecta severamente a las familias trabajadoras. De igual forma, reflexionó sobre el panorama migratorio actual, abogando por la aplicación de políticas públicas firmes pero fundamentadas en la dignidad humana, la compasión y el respeto hacia los migrantes.

La entrevista ofreció a los electores una mirada cercana a la perspectiva de la candidata sobre la gestión pública, la importancia de la participación ciudadana activa y la necesidad de priorizar soluciones pragmáticas a los problemas cotidianos de la comunidad hispana en el estado.