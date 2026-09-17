jueves 17  de  septiembre 2026
NUEVO EPISODIO

El Podcast de Las Américas presenta el testimonio de un médico de guerra en Afganistán

Tras su paso por las misiones operativas y el Departamento de Asuntos de Veteranos, el doctor Carlos Pulido trasladó esa experiencia a la vida civil en EEUU

Doctor nota de Castro
Por ANDREINA PÉREZ

MIAMI.- El nuevo episodio de El Podcast de Las Américas cuenta con la participación del doctor colombiano Carlos Pulido quien compartió detalles sobre las seis misiones quirúrgicas de emergencia que cumplió en el frente de batalla en Afganistán, una labor de alto riesgo que prefirió no revelar a su propia familia.

Formado en la Universidad del Norte en Barranquilla y radicado en el sur de la Florida, el especialista explicó cómo atendía heridos graves en quirófanos de campaña mientras en su entorno cercano ignoraban por completo la naturaleza de sus viajes.

Lee además
La doctora cubana Angélica Gutiérrez , en el episodio 12 de El Podcast de las Américas 
VIDEO

El Podcast de Las Américas: reinventarse a los 60 años, la lección de vida de la doctora Angélica Gutiérrez
Alina Rubí, astróloga, autora, tarotista y psicóloga estuvo presente como invitada especial en el episodio 13 de El Podcast de Las Américas.
EPISODIO

¿Existen las vidas pasadas? Alina Rubí aborda los misterios del alma en El Podcast de Las Américas

En la entrevista, Pulido abordó la dureza de la medicina de guerra y el desgaste físico y mental que implica trabajar en zonas de conflicto tras los atentados del 11 de septiembre. Además, analizó de manera crítica la salida de las tropas estadounidenses bajo la administración de Joe Biden en 2021, señalando que la retirada dejó interrogantes sobre los logros de la intervención, el costo en vidas humanas y el destino del equipamiento militar que quedó en la zona.

Tras su paso por las misiones operativas y el Departamento de Asuntos de Veteranos, el médico trasladó esa experiencia a la vida civil en Estados Unidos. En la actualidad instruye a paramédicos y capacita a docentes en escuelas de Florida sobre protocolos de contención de hemorragias e incidentes de trauma.

Al mismo tiempo, mantiene una presencia activa en Colombia mediante brigadas médicas en zonas rurales de la costa caribeña y proyectos enfocados en la restauración de infraestructura de salud en áreas afectadas por sismos.

Temas
Te puede interesar

Brenda Navarrete revela su conexión con el tambor en El Podcast de las Américas

La CIDH pide medidas de protección para nueve opositores presos en Nicaragua

EEUU acusa a dos cubanos vinculados a red de inteligencia rusa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
ECONOMíA

Reserva Federal sube la tasa referencial de interés ¿Cuál es el impacto?

Carros importados a Cuba tras su descarga en Mariel. (JORGE L. VALDÉS BARTUTIS / X)
Florida

Miami-Dade retira licencia a Lux Sky Cargo por nexos con entidad cubana sancionada por EEUU

Los jugadores del Real Madrid lucen camisetas en apoyo a la gente de Ceuta antes del partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid CF en el Estadio Martínez Valero de Elche, el 15 de septiembre de 2026.
Fútbol

Mbappé, en el centro de las críticas por la camiseta de Ceuta

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

Ocean Drive, en Miami Beach
PASEO PEATONAL

Ocean Drive se encamina a un cierre vehicular de cuatro meses

Te puede interesar

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Ocean Drive, en Miami Beach
PASEO PEATONAL

Ocean Drive se encamina a un cierre vehicular de cuatro meses

Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
JUSTICIA

Corte de Nueva York evaluaría en octubre arresto domiciliario de Cilia Flores

Imagen del NHC este jueves 17 de septiembre de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

AL98 aumenta potencial ciclónico, pero sigue lejos de Florida

El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.
POLÉMICA

Aumentan rumores de demolición del Kennedy Center