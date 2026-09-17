El Podcast de Las Américas presenta el testimonio de un médico de guerra en Afganistán

MIAMI.- El nuevo episodio de El Podcast de Las Américas cuenta con la participación del doctor colombiano Carlos Pulido quien compartió detalles sobre las seis misiones quirúrgicas de emergencia que cumplió en el frente de batalla en Afganistán, una labor de alto riesgo que prefirió no revelar a su propia familia.

Formado en la Universidad del Norte en Barranquilla y radicado en el sur de la Florida, el especialista explicó cómo atendía heridos graves en quirófanos de campaña mientras en su entorno cercano ignoraban por completo la naturaleza de sus viajes.

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En la entrevista, Pulido abordó la dureza de la medicina de guerra y el desgaste físico y mental que implica trabajar en zonas de conflicto tras los atentados del 11 de septiembre. Además, analizó de manera crítica la salida de las tropas estadounidenses bajo la administración de Joe Biden en 2021, señalando que la retirada dejó interrogantes sobre los logros de la intervención, el costo en vidas humanas y el destino del equipamiento militar que quedó en la zona.

Tras su paso por las misiones operativas y el Departamento de Asuntos de Veteranos, el médico trasladó esa experiencia a la vida civil en Estados Unidos. En la actualidad instruye a paramédicos y capacita a docentes en escuelas de Florida sobre protocolos de contención de hemorragias e incidentes de trauma.

Al mismo tiempo, mantiene una presencia activa en Colombia mediante brigadas médicas en zonas rurales de la costa caribeña y proyectos enfocados en la restauración de infraestructura de salud en áreas afectadas por sismos.