jueves 24  de  septiembre 2026
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Ninoska Pérez Castellón repasa su vida y el exilio en El Podcast de las Américas

Evocó su matrimonio con el fallecido expreso político Roberto Martín Pérez, quien permaneció 28 años encarcelado en Cuba. Sobre él, resaltó la ausencia de rencor a pesar de las duras condiciones de su encierro

La periodista y comunicadora Ninoska Pérez Castellón

La periodista y comunicadora Ninoska Pérez Castellón

El Podcast De Las Américas
Por ANDREINA PÉREZ

MIAMI.- La periodista y comunicadora Ninoska Pérez Castellón se presentó como invitada en el más reciente episodio de El Podcast de las Américas. En una conversación cercana e íntima, la destacada figura del periodismo hispano repasó su trayectoria profesional, su historia personal, el exilio cubano y su profunda vocación artística.

A pesar de su extensa trayectoria pública, Pérez Castellón sostiene que, en el fondo, conserva la vivencia de la infancia interrumpida por el proceso político de su país natal. "Ninoska Pérez sigue siendo una niña refugiada que llegó a este país llena de miedos, angustias y que tuvo que crecer de un día para otro", afirmó durante la entrevista.

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Vocación, convicción y periodismo

Su cercanía con los medios de comunicación y el análisis político se forjó desde temprana edad en el seno familiar. Tras la llegada al poder de la revolución cubana en 1959, la desinformación de la época marcó su percepción del periodismo. La comunicadora recordó cómo el contraste entre la realidad de su entorno y los relatos de los medios la impulsó a ejercer la profesión con rigor y apego a la verdad.

A lo largo de su carrera ha enfrentado controversias, censuras y el escrutinio público, pero reafirma su compromiso con sus convicciones éticas: "Yo no voy a hacer nada nunca que esté en contra de mis principios".

El exilio, la Fundación y la memoria política

Durante la conversación, Pérez Castellón abordó su labor como portavoz de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) y su trabajo junto al dirigente Jorge Mas Canosa. Destacó la capacidad de organización que logró el exilio cubano para defender sus causas y representar a miles de compatriotas ante las instancias de gobierno en Estados Unidos.

Asimismo, evocó su matrimonio con el fallecido expreso político Roberto Martín Pérez, quien permaneció 28 años encarcelado en Cuba. Sobre él, resaltó la ausencia de rencor a pesar de las duras condiciones de su encierro y el liderazgo que mantuvo entre sus compañeros.

Además de su labor en la prensa y la radio, la periodista compartió detalles sobre su faceta como pintora, un hito en su vida que mantiene a través de su galería en la Pequeña Habana. Definió la pintura como una vía de escape frente al ritmo combativo del periodismo: "Pintar es como regresar a mi tierra; pinto los colores de Cuba, los vitrales y la Virgen de la Caridad".

Al proyectar el futuro y al ser consultada sobre sus proyectos pendientes, la comunicadora expresó su deseo de seguir vinculada a la información y al acontecer cubano: "Quiero transmitir desde el Malecón. Quiero que el estudio tenga un cristal donde se vea el Malecón de La Habana".

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