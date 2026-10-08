Adriana Navarro analiza su trayectoria en El Podcast de Las Américas

MIAMI.- L a destacada periodista y comunicadora Adriana Navarro protagoniza el nuevo episodio de El Podcast de Las Américas, donde repasa su travesía profesional desde sus inicios en Pamplona, España, hasta su afianzamiento como un rostro de referencia en el periodismo del sur de la Florida.

La reportera ganadora del premio Emmy aborda los desafíos de conciliar la maternidad con la exigencia diaria de la reportería de campo. Navarro enfatiza que la disciplina, el rigor informativo y el contacto estrecho con la comunidad han sido esenciales para construir una carrera basada en la credibilidad y la defensa de las familias hispanas en Miami.

Un aspecto central del diálogo es la profunda identificación que la comunicadora ha desarrollado con la causa democrática cubana tras años de cobertura continua en la región. Al definirse afectivamente como «una cubana exiliada más», Navarro resalta el deber ético del periodismo de visibilizar las denuncias del presidio político, la separación familiar y la incesante lucha del exilio por la libertad de la isla.

La conversación en El Podcast de Las Américas concluye con una reflexión sobre la responsabilidad social de los medios frente a la desinformación y el autoritarismo en la región. La periodista subraya que, por encima de los premios y reconocimientos de la industria, el valor supremo de la profesión radica en defender la verdad, dar voz a las víctimas y respaldar de manera irrenunciable las libertades democráticas en toda Iberoamérica.