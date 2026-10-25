Falcao, Rafa Márquez y Mario Kempes: tres leyendas del fútbol unidas por la salud mental en Miami

El fútbol fue protagonista de una jornada que demostró que su importancia trasciende los goles, los campeonatos y las grandes figuras. Radamel Falcao García, Rafael Márquez y Mario Alberto Kempes participaron en el FCC International Forum 2026 , celebrado el 16 de octubre en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, donde compartieron experiencias y reflexiones sobre el papel del deporte en la salud mental y el desarrollo emocional de las nuevas generaciones.

Organizado por Fútbol con Corazón (FCC) USA, bajo el lema Advancing Mental Health Through the Power of Play, el encuentro reunió a investigadores, profesionales de la salud, representantes gubernamentales y personalidades del deporte. Los tres futbolistas recibieron los reconocimientos MVP Social Impact 2026, por su influencia positiva más allá de las canchas.

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Falcao: la disciplina como enseñanza de vida

El colombiano Radamel Falcao destacó la importancia de los valores que transmite el fútbol desde la infancia.

“La disciplina es muy importante, el respeto por los compañeros y la resiliencia. Estas cosas te las permite aprender el deporte y el fútbol en este caso”, expresó.

El histórico goleador aseguró que esas enseñanzas resultaron fundamentales para su trayectoria profesional.

“Me ayudó muchísimo aprender desde muy temprana edad que para conseguir cosas en la vida tienes que tener una disciplina, un orden y un estilo de vida”, afirmó.

Mario Kempes: premiar el esfuerzo colectivo

El argentino Mario Alberto Kempes, campeón mundial en 1978, reflexionó sobre los reconocimientos individuales que reciben los niños y la necesidad de valorar el trabajo en equipo.

“Creo que deben tener un premio, un premio al esfuerzo, un premio a la voluntad”, señaló.

Sin embargo, advirtió que destacar únicamente al goleador puede resultar injusto para otros compañeros que también contribuyeron al triunfo.

“Hay que motivarlos de una manera diferente”, sostuvo Kempes, quien defendió la importancia de reconocer el esfuerzo colectivo y no solamente los resultados individuales.

Rafa Márquez: entrenar también la mente

El mexicano Rafael Márquez puso especial énfasis en la necesidad de incorporar profesionales de salud mental a los equipos deportivos.

“Ya es parte también de un cuerpo técnico tener un coach, un psicólogo que nos pueda ayudar”, manifestó. “Ya es parte también de un cuerpo técnico tener un coach, un psicólogo que nos pueda ayudar”, manifestó.

El exfutbolista advirtió sobre las presiones que enfrentan actualmente los jóvenes, particularmente por las redes sociales, las críticas y la ansiedad.

“Es parte fundamental de un jugador estar lo más sano posible mentalmente, lo más libre posible, para enfocarnos en el trabajo dentro de la cancha”, explicó.

Un encuentro que dejó huella

El exitoso foro contó también con la participación de la alcaldesa de Doral, Christi Fraga; la senadora estatal Ana María Rodríguez y James R. Haj, presidente de The Children’s Trust, entre otras personalidades.

Investigadores de FIU y especialistas de Nicklaus Children’s Hospital abordaron los beneficios del juego estructurado para fortalecer la resiliencia, la convivencia y el bienestar emocional.

La jornada reafirmó el compromiso de Fútbol con Corazón de utilizar el deporte como herramienta de transformación social y dejó un mensaje contundente: el fútbol también puede contribuir a formar personas emocionalmente más fuertes y comunidades más saludables.