Infantino abre la puerta a reformas en la FIFA y pide diálogo para impulsar el fútbol

“Lo que hacemos es unir personas. Esta noche en Miami unimos arte, música y fútbol. Unimos al mundo”, afirmó Infantino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este jueves que espera recibir las opiniones del Consejo de la FIFA y de las federaciones miembro para analizar posibles reformas dentro de la organización y continuar impulsando el crecimiento del fútbol a nivel mundial.

Infantino presidirá el próximo 15 de octubre una reunión del Consejo de la FIFA, en la que se abordarán diferentes propuestas de reforma. El dirigente espera recibir comentarios de las distintas federaciones para posteriormente analizarlos y buscar puntos en común.

FÚTBOL Infantino propone consultar a las federaciones para reformar la gobernanza de la FIFA

"He recibido mensajes positivos al respecto desde diferentes partes del mundo, y es importante que sigamos escuchándonos unos a otros", afirmó Infantino en sus redes sociales.

El presidente de la FIFA insistió en la importancia de mantener una cultura de diálogo y respeto entre las distintas partes del fútbol internacional.

"No se trata de generar titulares positivos, sino de hacer lo que es correcto para el fútbol. Nunca he estado tan decidido y comprometido con ello", señaló.

Infantino añadió que la FIFA mantiene su compromiso de escuchar las propuestas que permitan continuar desarrollando el deporte "en beneficio de todos, en todas partes".

El dirigente se encuentra actualmente en Arabia Saudí, donde presenció uno de los partidos inaugurales de la Copa del Golfo Árabe, torneo que se disputa por primera vez en la ciudad de Yeda.