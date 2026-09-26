sábado 26  de  septiembre 2026
FÚTBOL AMERICANO

La NFL toma el Maracaná, templo del fútbol

En su intento por expandir el deporte, la NFL ha encontrado a un aliado ideal en Brasil, que por tercer año consecutivo recibirá un juego de temporada regular

Aficionados toman fotografías de un balón con forma de casco de fútbol americano en Río de Janeiro, el 24 de septiembre de 2026.

Aficionados toman fotografías de un balón con forma de casco de fútbol americano en Río de Janeiro, el 24 de septiembre de 2026.

MAURO PIMENTEL / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

RÍO DE JANEIRO.- Bernardo Candal, un fanático de la NFL en Brasil, observa admirado los 60 anillos de los campeones del Super Bowl expuestos en Río de Janeiro, donde este domingo la poderosa liga de football americano tomará el Maracaná, templo del "soccer".

Por tercer año consecutivo la NFL disputará un juego de su temporada regular en el país de Pelé, esta vez con los Ravens de Baltimore de Lamar Jackson y los Cowboys de Dallas de Dak Prescott como protagonistas.

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Será el primero en Río, después de que Sao Paulo recibiera los dos anteriores.

La afición por la NFL "comenzó a crecer de unos años para acá", cuenta a la AFP Candal, hincha que se toma fotos con su esposa y su bebé de tres meses frente a los anillos y el trofeo de campeón del Super Bowl, en una tienda de la liga abierta en Río hace unas semanas.

Comenzó a seguir este deporte al ver por televisión el Super Bowl de 2009, ganado por los Steelers de Pittsburgh.

"Me enamoré", relata este hombre de 34 años, torcedor, ¿cómo no?, de los Steelers. Entonces "era difícil dar con otra persona que le gustara".

Pero las cosas cambian.

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Con su gigantesco mercado de más de 200 millones de habitantes, Brasil tiene una base de 36 millones de aficionados de la NFL, estima la propia liga.

"Nosotros también jugamos", se lee en un mensaje en una de las camisetas a la venta en la tienda en Río.

El juego, al que ambos equipos llegan con récord de 1-1, comenzaba a las 17H25 locales (20H25 GMT). El puertorriqueño Ricky Martin y el DJ brasileño Pedro Sampaio encabezaban el cartel del show de mediotiempo.

Una "cultura" distinta

Con capacidad para más de 78.000 espectadores, el Maracaná ha sido escenario de eventos históricos como el partido decisivo del Mundial ganado por Uruguay contra Brasil en 1950, el gol mil de Pelé o la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2016.

"¡Estoy impaciente por verlos allí! Llenen el estadio y háganlo tronar", dijo el pateador de los Cowboys, Brandon Aubrey, en un video grabado junto a Prescott y divulgado en redes sociales.

Mucho antes de convertirse en estrella de la NFL, Aubrey jugaba "soccer" y visitó este país sudamericano cuando pertenecía a una academia de fútbol en Estados Unidos.

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"Tenía 10 o 12 años y entrené con el Sao Paulo. Todo mi club estuvo allí, pasamos unas dos semanas", recordó ante la prensa estadounidense.

Aubrey, que llegó a ser elegido en el draft de la MLS de 2017 por el Toronto FC, juega desde 2023 en la NFL.

"Como Brasil es un país de fútbol, hay resistencia", pero "el seguidor de un deporte que no forma parte de la cultura de su país acaba siendo más fanático", dice a la AFP Pedro Henrique Carvalho, responsable de comunicaciones de One Project, empresa responsable del mercadeo de la NFL en Brasil.

"Negocios"

El "boom" coincide con la apuesta de la NFL por la globalización.

Tuvo en Melbourne su primera escala de su gira internacional de este año y después de Río sus estrellas pasarán por Londres, París, Múnich, Madrid y Ciudad de México.

Ya Lamar Jackson, dos veces Jugador Más Valioso (2019 y 2023), jugó en el extranjero.

En 2023 en Londres, en el estadio del Tottenham, el mariscal de campo de los Ravens lideró un triunfo de su equipo ante los Titans de Tennessee (24-16), con un touchdown y 21 de 30 pases completos para 223 yardas.

"Estoy emocionado", dijo Jackson, si bien destacó que el de Río "es un viaje de negocios". "No se trata de ir a divertirse o hacer turismo".

Césped bajo críticas

El juego de la NFL llega entre cuestionamientos por el estado del césped del Maracaná, casa de Flamengo y Fluminense, semifinalistas de la Copa Libertadores.

"Está muy mal", dijo el arquero del Flamengo, el argentino Agustín Rossi.

Río ha sufrido fuertes lluvias en las últimas semanas, aunque el gramado de este templo del fútbol es objeto de críticas desde hace tiempo.

El coach de los Cowboys, Brian Schottenheimer, espera que todo esté a punto: "No tengo ninguna preocupación. Confío en que (...) tendremos un campo en condiciones adecuadas".

De todos modos, tiene "planes de contingencia", como la opción de que los jugadores usen calzado con mayor tracción.

FUENTE: AFP

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