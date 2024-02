Feria del Libro de Miami comienza a celebrar sus 30 años de vida

","

Por ejemplo, bajo la organización del Centro de Literatura y Teatro del MDC, la Feria anticipa una serie especial de seis encuentros con importantes escritores de las letras en inglés. Se trata de un programa conjunto entre la directiva organizadora de la Feria y la librería Books & Books en Coral Gables, que tendrá lugar en el Centro de Conferencias Chapman del MDC Wolfson Campus, en variadas fechas, todas ellas a realizarse a las 7:30 p.m.

","

De esa manera, el Centro de Conferencias Chapman del MDC Wolfson Campus acoge a Salman Rushdie y su libro Joseph Anton el jueves 26 y Nicholas Sparks con su publicación The Longest Ride el lunes 30 de septiembre.

","

Asimismo, la serie de presentaciones cuenta con Elizabeth Gilbert y su libro The Signature of All Things, el miércoles 9 de octubre, Billy Collins y su poemario Aimless Love: New and Selected Poems, el jueves 24 de octubre, así como Helen Fielding con su publicación Bridget Jones: Mad about the Boy, el sábado 2 de noviembre y Donna Tartt con The Goldfinch el miércoles 6 de noviembre.

","

Los organizadores exhortan al público a donar libros para los niños, sean nuevos o usados pero en buenas condiciones, como parte del programa Lea libros gratis para aprender.

En 1989, Salman Rushdie, el autor de Los versos satánicos, fue amenazado de muerte por el ayatolá Jomeini

