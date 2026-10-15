jueves 15  de  octubre 2026
ELECCIONES 2026

Así comprueba Miami-Dade que cada voto será contado correctamente el 3 de noviembre

La revisión pública no detectó fallas en los escáneres y tabuladores. Las autoridades aseguran que los equipos permanecen desconectados de internet y estarán listos para el inicio de la votación anticipada

Prueba de máquinas electorales en Miami-Dade.

Prueba de máquinas electorales en Miami-Dade.

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La Oficina de Elecciones de Miami-Dade completó una prueba pública de las máquinas que registrarán y contabilizarán los votos en las elecciones generales del 3 de noviembre, días antes de que comience el periodo de votación anticipada.

Durante el procedimiento, realizado el miércoles en la sede electoral de Doral, trabajadores introdujeron boletas de prueba en una muestra de los equipos que se distribuirán en los distintos recintos que serán habilitados en el condado.

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Las papeletas contenían una combinación predeterminada de votos, lo que permitió comparar el resultado obtenido por las máquinas con las cifras que debían producir.

La llamada prueba de Lógica y Precisión buscaba confirmar que los escáneres capturan correctamente las selecciones, suman cada boleta y presentan los resultados esperados. También permitió identificar y corregir posibles problemas técnicos antes de que los electores comiencen a sufragar.

La revisión es obligatoria bajo las normas electorales de Florida y se realiza antes de cada elección. Representantes de los partidos políticos, candidatos, medios de comunicación y miembros del público pudieron observar el proceso, como parte de las medidas destinadas a dar transparencia a la preparación de los comicios.

No se reportaron discrepancias que impidieran certificar el funcionamiento del equipo examinado. La prueba, sin embargo, constituye una de las etapas de control y no sustituye otros procedimientos de custodia, revisión y auditoría aplicados antes, durante y después de la votación.

Seguridad y verificación

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, aseguró que los equipos utilizados para tabular las boletas no permanecen conectados a internet. La funcionaria también destacó los controles físicos y tecnológicos empleados para proteger las máquinas y la información electoral.

En el caso del voto por correo, la oficina verifica los datos proporcionados cuando se solicita una papeleta y compara la firma del sobre exterior con la registrada en los archivos electorales. Si falta la firma o existe una discrepancia, el votante puede subsanar el problema mediante el procedimiento y dentro del plazo establecidos por la ley.

García afirmó que la prueba permite a los ciudadanos observar directamente la preparación de los equipos. “La transparencia y la precisión son fundamentales para mantener la confianza que los votantes depositan en nuestras elecciones”, señaló.

Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade.

Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade.

Fechas para votar

La votación anticipada comenzará el lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre. Los centros habilitados permanecerán abiertos de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; durante ese periodo, los electores registrados en Miami-Dade podrán acudir a cualquiera de las sedes disponibles en el condado.

Quienes prefieran votar por correo deberán solicitar su boleta antes de las 5:00 p. m. del 22 de octubre. La papeleta completada tendrá que llegar a la Oficina de Elecciones antes de las 7:00 p. m. del 3 de noviembre: el matasellos por sí solo no bastará si se recibe después del cierre.

El día de las elecciones, los votantes que opten por sufragar presencialmente deberán acudir al recinto asignado a su domicilio. La Oficina de Elecciones recomienda comprobar con antelación el lugar correspondiente y verificar el estado de cualquier boleta enviada por correo.

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