miércoles 7  de  octubre 2026
ELECCIONES 2026

Donalds lanza ofensiva publicitaria ante avance de Jolly en Florida

El republicano Byron Donalds aprovecha su amplia ventaja financiera para reforzar los respaldos de Trump y DeSantis, mientras el demócrata David Jolly intenta responder con nuevos anuncios

Byron Donalds y David Jolly

Byron Donalds y David Jolly

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El candidato republicano Byron Donalds lanzó una nueva ofensiva publicitaria para fortalecer su posición en la contienda por la gobernación de Florida, cuando falta menos de un mes para las elecciones del 3 de noviembre y varias encuestas ofrecen resultados considerablemente distintos.

La campaña del conservador presentó el martes dos anuncios televisivos y digitales, después de divulgar el lunes otra pieza protagonizada por Erika Donalds, esposa del congresista. La estrategia combina respaldos de las principales figuras republicanas, con mensajes relacionados con impuestos, seguros y costo de vida.

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Uno de los anuncios, titulado Fighter —“Luchador”—, muestra al presidente Donald Trump elogiando al candidato. El segundo, denominado Never —“Nunca”—, presenta a Donalds como continuador de las políticas del gobernador Ron DeSantis y acusa a Jolly de favorecer medidas que elevarían los impuestos y las primas de seguros.

El mensaje también destaca el voto de Donalds a favor de una ley federal que estableció reducciones temporales de impuestos sobre propinas, horas extraordinarias y beneficios del Seguro Social.

Por su parte, Jolly rechaza esas acusaciones. En un anuncio difundido la semana anterior, aseguró que no apoya nuevos impuestos sobre viviendas o jubilaciones, el socialismo ni la perforación petrolera frente a las costas de Florida. También acusó a Donalds de responder a grupos con intereses económicos.

Ventaja financiera de ocho a uno

La diferencia de recursos entre ambos candidatos resulta considerable. Hasta el 25 de septiembre, la cuenta electoral y el comité político de Donalds habían recaudado conjuntamente $134,4 millones y gastado $91,7 millones. Jolly reportaba $16,7 millones recaudados y $11,2 millones desembolsados.

Donalds dispone, por tanto, de unos ocho dólares por cada dólar captado por su rival, una ventaja decisiva para comprar espacios publicitarios en mercados costosos como Miami, Tampa y Orlando.

Aun así, la disparidad económica no se refleja de manera uniforme en las encuestas. Un sondeo de Change Research, realizado entre el 25 y el 27 de septiembre, situó a Jolly con 48% y a Donalds con 46%, una diferencia dentro del margen de error.

La Universidad de Stetson ofreció un panorama opuesto: Donalds obtuvo 51% frente a 39% de Jolly entre votantes probables. La consulta, realizada del 14 al 21 de septiembre, tuvo un margen de error de 4,3 puntos.

Una encuesta posterior de Mason-Dixon para NBC 6 y Telemundo colocó al republicano siete puntos por delante, con 48% frente a 41%. Los resultados confirman que Donalds conservaría una ventaja, pero también muestran una competencia mayor que la observada en la elección de 2022, cuando DeSantis ganó la reelección por casi 20 puntos.

Disputa por votantes republicanos

Jolly, antiguo congresista republicano convertido en demócrata, intenta atraer a independientes y conservadores descontentos por el costo de vida, las primas de seguros y la política exterior del Gobierno federal.

Donalds, mientras tanto, procura consolidar la base republicana mediante las imágenes de Trump y DeSantis. La nueva campaña también responde a la controversia generada después de que su portal electoral redujera varias referencias al presidente.

El despliegue publicitario muestra que, pese a su superioridad financiera y a la ventaja republicana en el padrón estatal, Donalds no considera definida una elección en la que la movilización y el voto independiente pueden resultar determinantes.

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