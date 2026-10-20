Byron Donalds conserva ventaja en Florida, pero pierde el pulso hispano ante David Jolly

MIAMI. — El republicano Byron Donalds mantendría una ventaja de ocho puntos porcentuales sobre el demócrata David Jolly en la contienda por la gobernación de Florida, pero el panorama cambia entre los votantes latinos, quienes favorecerían al candidato opositor a dos semanas de las elecciones.

Una encuesta de YouGov y N+ Univision coloca a Donalds con 50% de intención de voto entre los electores registrados del estado, frente a 42% para Jolly. Otro 8% permanece indeciso, una proporción suficiente para modificar el margen, aunque no necesariamente para cambiar quién ocupa la primera posición.

VOTACIÓN TEMPRANA ¿Dónde y cómo votar desde hoy en el sur de Florida? Comienza periodo de elecciones anticipadas

La elección del 3 de noviembre determinará al sucesor del gobernador Ron DeSantis, impedido constitucionalmente de buscar un tercer mandato consecutivo. Donalds intenta prolongar el dominio republicano sobre el Ejecutivo estatal, mientras Jolly procura convertirse en el primer demócrata elegido gobernador de Florida desde 1994.

Jolly avanza entre los hispano

Entre el electorado hispano, Jolly obtiene 48% y Donalds 43%, mientras 9% todavía no define su preferencia. La diferencia se encuentra cerca del margen de error de la muestra, aunque expone una competencia mucho más cerrada que la observada en el conjunto del estado.

El voto hispano tampoco constituye un bloque uniforme. Por ejemplo, los cubanos favorecen a Donalds por 51% frente a 42% para Jolly. Entre los puertorriqueños, la relación cambia considerablemente: 51% respalda al demócrata y 35% al republicano.

Asimismo, los votantes de origen sudamericano presentan la contienda más equilibrada, con 47% para Jolly y 44% para Donalds. Además, 84% de los latinos que votaron por Donald Trump en 2024 continúa apoyando al candidato republicano para gobernador.

Estas cifras sugieren que la ventaja de Jolly entre los hispanos procede principalmente de electores demócratas, independientes y algunos votantes que se han distanciado del actual Gobierno, no de una ruptura generalizada de los latinos que respaldaron a Trump.

Inmigración y costo de vida

El sondeo muestra que 55% de los latinos considera que la aplicación de las políticas migratorias ha ido demasiado lejos. La proporción incluye a personas que respaldan una frontera más segura, pero cuestionan la forma en que se realizan detenciones y operativos.

La preocupación cruza comunidades: esa opinión es compartida por 54% de los cubanos y 56% de los puertorriqueños y sudamericanos consultados. Además, 41% teme que él, un familiar o alguien cercano pueda ser detenido o afectado directamente.

Sin embargo, la economía conserva mayor peso electoral. Un 59% identifica el empleo y el costo de vida entre los principales problemas de Florida; 57% menciona el precio de la vivienda y 33% selecciona inmigración y aplicación de las leyes migratorias.

La encuesta fue realizada por internet entre el 2 y el 15 de octubre. YouGov entrevistó a 825 electores registrados para la muestra estatal y utilizó otra muestra de 937 votantes latinos. Los márgenes de error son de aproximadamente cuatro puntos porcentuales.

Por tratarse de electores registrados, no exclusivamente de votantes probables, las cifras miden preferencias actuales, pero no predicen la participación. La capacidad de cada campaña para movilizar a sus simpatizantes durante la votación anticipada y el 3 de noviembre será determinante.