lunes 19  de  octubre 2026
VOTACIÓN TEMPRANA

¿Dónde y cómo votar desde hoy en el sur de Florida? Comienza periodo de elecciones anticipadas

Los electores podrán sufragar durante 14 días consecutivos antes de los comicios del 3 de noviembre; el plazo para solicitar una boleta por correo vence este jueves

Imagen concerniente a las primeras horas de votaciones anticipadas en las elecciones del Distrito 4 de Miami

Imagen concerniente a las primeras horas de votaciones anticipadas en las elecciones del Distrito 4 de Miami

J. HERNÁNDEZ
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La votación anticipada para las elecciones generales comienza este lunes en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, con centros abiertos durante 14 días consecutivos para facilitar la participación antes de la jornada electoral del 3 de noviembre.

Los recintos funcionarán desde este lunes 19 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., incluidos los fines de semana. Durante ese periodo, cada elector puede acudir a cualquiera de los centros habilitados dentro del condado donde está registrado.

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La flexibilidad constituye una diferencia importante frente al día de las elecciones. El 3 de noviembre, quienes decidan votar presencialmente deberán hacerlo en el recinto asignado a su domicilio, salvo algunas excepciones establecidas por las autoridades electorales.

Identificación necesaria

Para votar presencialmente durante el periodo de votación anticipada, el elector debe presentar una identificación vigente que incluya fotografía y firma. Si un solo documento no contiene ambos elementos, puede mostrar dos identificaciones aceptadas que, en conjunto, cumplan el requisito.

Entre los documentos aceptados figuran la licencia de conducir de Florida, la tarjeta de identificación estatal, el pasaporte estadounidense y determinadas credenciales militares, estudiantiles o laborales reconocidas por la legislación.

Miami-Dade contará con 28 centros de votación anticipada. El Condado recomienda consultar con antelación las ubicaciones y revisar la boleta personalizada para reducir el tiempo dentro del recinto.

La elección del 3 de noviembre incluye cargos federales, estatales, condales y municipales, además de enmiendas constitucionales y consultas locales.

Entretanto, Broward y Palm Beach mantendrán el mismo horario diario. Las oficinas electorales aconsejan verificar los tiempos de espera y confirmar las direcciones antes de trasladarse, pues las instalaciones utilizadas durante la votación anticipada no siempre coinciden con los recintos asignados para el 3 de noviembre.

Nueva aplicación en Palm Beach

La Oficina de Elecciones de Palm Beach lanzó la aplicación móvil Vote Palm Beach, que permite localizar centros, consultar tiempos de espera, revisar la inscripción, acceder a la boleta de muestra y rastrear el envío y la recepción del voto por correo.

Ese Condado también permite reservar una hora para votar anticipadamente. El mecanismo está dirigido especialmente a adultos mayores, personas con discapacidades y electores con disponibilidad limitada, aunque concertar una cita no constituye un requisito para sufragar.

Los votantes que recibieron una boleta por correo y prefieren no enviarla mediante el Servicio Postal podrán depositarla en las estaciones instaladas en determinados centros, exclusivamente durante los días y horarios de votación anticipada.

El jueves 22 de octubre, a las 5:00 p. m., vence el plazo para solicitar que una boleta sea enviada por correo. El documento completado deberá llegar a la oficina electoral correspondiente antes de las 7:00 p. m. del 3 de noviembre. El matasellos no será suficiente si la boleta se recibe después del cierre.

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