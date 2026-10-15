Miami-Dade vota siete referendos: ¿cómo te afectan?

MIAMI.- Además de las enmiendas estatales, los electores de Miami-Dade encontrarán el 3 de noviembre seis preguntas para modificar la Carta Constitucional del Condado y un referendo de la Junta Escolar. Las propuestas locales tienen efectos distintos, unas cambiarían las reglas de gobierno y la forma de celebrar elecciones, otras permitirían más publicidad en parques o buscan mantener un impuesto destinado a las escuelas. El votante deberá responder “Sí” o “No” al texto de cada boleta.

“¿Deberá enmendarse la Carta Constitucional del Condado para que el salario fijo anual de los comisionados del Condado sea determinado por una Comisión de Salarios independiente con cinco miembros —designados por el Juez Principal del Undécimo Circuito Judicial de la Florida, el Fiscal Estatal, el Defensor Público, el Director Ejecutivo de la Comisión de Ética y el Inspector General— que revise anualmente y establezca los salarios de los comisionados sobre la base de criterios específicos, y que todas sus decisiones sean finales y no puedan ser modificadas por la Junta de Comisionados del Condado?”

Sí: 256 | No: 257

Un voto afirmativo trasladaría la decisión sobre el salario anual de los comisionados a una comisión independiente de cinco miembros. El panel revisaría la remuneración cada año y tendría que considerar las funciones del cargo, los salarios en jurisdicciones comparables, los beneficios recibidos, la inflación, la situación fiscal del Condado y la necesidad de atraer candidatos cualificados. La enmienda no fija una cifra, pero establece un tope vinculado a la fórmula salarial estatal. Para 2026-2027, esa fórmula arroja un máximo de 127.779 dólares anuales por comisionado en los condados con más de un millón de habitantes. Las decisiones del panel serían finales y la Junta no podría modificarlas.

Quienes defienden la propuesta utilizan el argumento de que los comisionados reciben actualmente un salario fijo de 6.000 dólares y cumplen funciones que, en la práctica, pueden exigir una dedicación extensa. El comisionado Oliver Gilbert también sostuvo que un salario adecuado podría hacer el cargo más accesible para personas que no sean adineradas o no puedan dejar otro trabajo.

Una de las limitaciones de la propuesta es que no define cómo se determinará el salario, ni las condiciones de dedicación al cargo. No exige que los comisionados trabajen a tiempo completo ni establece incompatibilidad con las profesiones privadas que puedan ejercer mientras ocupan el puesto. Aunque el mencionado panel deberá considerar las funciones y responsabilidades del cargo, la enmienda no fija una jornada ni una obligación de disponibilidad.

Los votantes aprobarían o rechazarían el mecanismo, pero no votarían sobre la cifra anual que fije la comisión. El comisionado Juan Carlos Bermúdez dijo que los miembros de la Junta no estaban votando para aumentarse el sueldo, sino para someter la decisión a un panel; también reconoció que la medida podría ser difícil de vender a los electores.

Referendo 2: residencia en el distrito

Texto en la boleta:

“¿Deberá enmendarse la Carta Constitucional del Condado para cambiar el requisito de residencia de los miembros de la Comisión, aumentando de seis meses a un año el tiempo mínimo que un candidato debe residir en su distrito antes de que comience el período de cualificación?”

Sí: 258 | No: 259

La propuesta duplicaría el período de residencia exigido antes de que empiece la cualificación para postularse. Sus defensores argumentan que exigir más tiempo ayuda a que los candidatos conozcan el distrito que aspiran a representar. Los detractores afirman que el cambio podría reducir el número de personas elegibles, en particular entre quienes se muden al distrito a menos de un año de la cualificación. La Comisión de Revisión de la Carta respaldó esta modificación por unanimidad, y la Junta de Comisionados votó 11-1 para incluirla en la boleta.

Referendo 3: elecciones para cubrir vacantes y cualificación municipal

Texto en la boleta:

“¿Deberá enmendarse la Carta Constitucional del Condado para permitir que la Junta haga coincidir las fechas de elecciones especiales para cubrir vacantes en los cargos de Alcalde o Comisionado del Condado con otras elecciones previstas cuando tales vacantes se produzcan debido a renuncias para postularse a otros cargos, y establecer requisitos mínimos sobre períodos de cualificación para candidatos municipales?”

Sí: 260 | No: 261

La Junta podría coordinar ciertas elecciones especiales con otros comicios cuando una vacante se produzca por la renuncia de un alcalde o comisionado que se postule a otro cargo. La propuesta también establecería requisitos mínimos para los períodos de cualificación de candidatos municipales.

Los que se manifiestan a favor consideran que al sincronizar elecciones podría facilitar la participación y evitar convocar comicios separados en esos casos. Los detractores afirman que dejar la fecha en manos de la Junta podría prolongar el tiempo durante el cual un puesto permanece vacante, y los votantes de ese distrito podrían tener que esperar sin representación hasta otra elección programada para escoger a su representante.

Referendo 4: oficinas constitucionales electivas

Texto en la boleta:

“¿Deberá enmendarse la Carta Constitucional Autonómica del Condado para introducir ciertos cambios que (1) aborden el restablecimiento de las oficinas constitucionales electivas del Condado del Alguacil, Recaudador de Impuestos, Tasador de Inmuebles y Supervisora de Elecciones, (2) aclaren las funciones respectivas del Secretario de los Tribunales y el Condado en materia de finanzas y presupuesto, y (3) exijan que los empleados del Condado se acojan a un permiso de ausencia cuando se postulen a un cargo constitucional electivo?”

Sí: 262 | No: 263

La enmienda actualizaría la Carta para reflejar el restablecimiento de cuatro oficinas electivas y precisaría responsabilidades financieras y presupuestarias del Secretario de los Tribunales y del Condado. También exigiría a empleados condales tomar una licencia cuando se postulen a esos cargos.

Los cambios podrían aclarar la estructura y reducir conflictos entre funciones públicas y campañas. En contra, un requisito de licencia puede afectar a empleados que aspiren a esos puestos, dependiendo de las condiciones de la ausencia. La boleta no detalla su duración ni si sería remunerada.

Referendo 5: cambios técnicos de la Carta

El texto en la boleta:

“¿Deberá enmendarse la Carta Constitucional Autonómica del Condado para introducir ciertos cambios técnicos, como cambiar el nombre de algunos lugares del Condado allí mencionados por el nombre que se usa actualmente, autorizar el uso de otros métodos de notificación pública y participación cuando la ley estatal lo permita y garantizar la coherencia en las convenciones de estilo sobre numeración, género, uso de mayúsculas y gramática?”

Sí: 264 | No: 265

La medida actualizaría nombres y normas de estilo y permitiría más métodos de notificación y participación cuando la ley estatal lo autorice. Quienes la apoyan pueden considerarla una puesta al día administrativa. La reserva es que ampliar los métodos de aviso debe aplicarse de manera que los residentes puedan enterarse de las decisiones y participar; el texto no enumera los métodos que podrían usarse.

Referendo 6: publicidad en parques

El texto en la boleta:

“¿Deberá enmendarse la Carta Constitucional del Condado para ampliar la publicidad permisible en los parques sujetos al Artículo 7 de la Carta Constitucional, al eliminar el requisito que establece que la publicidad en dichos parques debe estar relacionada con el patrocinio de eventos o instalaciones en los parques, siempre que dicha publicidad no dañe el parque ni constituya un obstáculo irrazonable a su uso por el público y que los ingresos generados se destinen al uso exclusivo del sistema de parques?”

Sí: 266 | No: 267

Un voto afirmativo permitiría anuncios que no estén vinculados al patrocinio de un evento o instalación, siempre que no dañen el parque ni impidan su uso razonable y que el dinero vaya al sistema de parques. Actualmente se permiten oportunidades promocionales limitadas, como patrocinios corporativos y actividades autorizadas. Durante la discusión, algunos comisionados expresaron dudas sobre ampliar la publicidad sin definir antes límites más precisos.

El argumento favorable es que los ingresos podrían ayudar a financiar parques. La preocupación contraria es que la Carta dejaría a la Junta decisiones posteriores sobre el alcance y la ubicación de los anuncios, con posibles efectos sobre el paisaje y la experiencia de los usuarios.

Referendo de la Junta Escolar: renovación del gravamen

En la boleta:

“¿Deberá la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, Florida, mantener el gravamen vigente de una (1) milésima de los impuestos ad valorem destinado exclusivamente a fines operativos de las escuelas públicas del Condado de Miami-Dade, incluidas las escuelas chárter, con el propósito de seguir mejorando la compensación de los maestros y del personal docente y mejorar la seguridad de los estudiantes y la protección escolar, bajo la supervisión de un Comité de Asesoría Ciudadana, a partir del 1 de julio de 2027 y hasta el 30 de junio de 2031?”

Sí: 268 | No: 269

La pregunta propone mantener durante cuatro años el gravamen vigente de una milésima —un dólar por cada 1.000 dólares de valor imponible— para escuelas públicas y chárter. En 2022, los votantes aprobaron elevar la tasa de 0,75 a 1 milésima. Según el distrito, el 88% de los fondos se destina a salarios de maestros y personal docente y el 12% a seguridad escolar.

A favor, dirigentes escolares, el sindicato docente y funcionarios de ambos partidos han dicho que la renovación ayuda a contratar y retener maestros y a mantener medidas de seguridad. Antonio White, presidente de United Teachers of Dade, calificó el referendo como esencial para el funcionamiento del Distrito. El comisionado republicano René García afirmó que, aunque no suele apoyar impuestos, consideraba que este había dado resultados.

En contra, los electores pueden objetar la continuidad de un gravamen local y preferir que el distrito financie esos gastos con otros recursos o reduzca costos. La renovación ocurre mientras Miami-Dade enfrenta déficits presupuestarios y aprobó recortes de más de 3% a su presupuesto operativo. Un voto negativo impediría extender este gravamen para el período 2027-2031; el efecto concreto dependería de las decisiones presupuestarias del distrito.

Las siete preguntas abarcan decisiones sobre la estructura del gobierno condal, las elecciones y los recursos para las escuelas. El 3 de noviembre, los votantes podrán aprobar o rechazar cada propuesta por separado.

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