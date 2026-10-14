Dos barberos asesinados y ningún arresto: familias de Hialeah reclaman justicia 14 meses después

En este caso se ofrece una recompensa de 15,000 dólares por datos que conduzcan a un arresto.

MIAMI.- El cumpleaños de Cristian Rolando Contreras llegó este martes 13 de octubre sin respuestas sobre su asesinato y el de su amigo Kevin Ramírez. Sus familiares reiteraron el pedido de colaboración ciudadana para identificar a los responsables del doble homicidio ocurrido en julio de 2025.

“Mi vida murió con él”, dijo Norma Flores, madre de Cristian, en declaraciones recogidas por el canal local Telemundo 51. Describió la ausencia de su hijo en la casa y el llanto que la acompaña desde su muerte.

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Según la Policía de Hialeah (HPD), los cuerpos fueron encontrados el 29 de julio de 2025 en un apartamento del complejo Atlantico at Aquabella, ubicado en 11181 West 35th Way. Ramírez tenía 18 años y Contreras, 20. Ambos presentaban heridas de bala.

La vivienda era alquilada por Kevin. Un cliente que acudió para cortarse el cabello encontró la puerta abierta, entró y llamó al 911 al descubrir a los amigos inconscientes, revelan los documentos policiales.

Los dos trabajaban en Billionaire Barbershop, en Hialeah. En testimonios anteriores a Univision, Flores relató que Cristian había comenzado a cortar cabello en el patio de la casa y aspiraba a crecer en el oficio para ayudarla económicamente.

Entre sus planes inmediatos figuraba un viaje a Medellín, Colombia, previsto para dos días después del hallazgo. Brian León, quien iba a acompañarlos, contó a NBC6 que Contreras había alcanzado reconocimiento profesional en apenas tres años y que Ramírez avanzaba por el mismo camino.

Los allegados también han cuestionado las condiciones de vigilancia del conjunto residencial. En una entrevista con WSVN publicada el 17 de octubre de 2025, Oscar Contreras, hermano de Cristian, afirmó que las cámaras del complejo no funcionaban. Esa versión no ha sido confirmada públicamente por los investigadores.

La pesquisa permanece abierta. El incentivo económico de 15000 dólares a través de Miami-Dade Crime Stoppers ya había sido anunciado en noviembre de 2025 y se ofrece por datos que conduzcan a un arresto.

Quienes tengan información pueden llamar al 305-471-8477. El programa permite mantener el anonimato