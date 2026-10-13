martes 13  de  octubre 2026
Respiro tropical

El Atlántico da una tregua, pero la temporada ciclónica aún no termina

El sur de Florida tendrá este martes aire más seco y pocas lluvias; la humedad regresará gradualmente antes de un fin de semana todavía incierto

Una pequeña embarcación navega frente a la costa del sur de Florida durante la breve pausa de lluvias prevista para la región, mientras el Atlántico permanece sin ciclones tropicales activos.

Una pequeña embarcación navega frente a la costa del sur de Florida durante la breve pausa de lluvias prevista para la región, mientras el Atlántico permanece sin ciclones tropicales activos.

D. CASTROPÉ GPT2
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El Atlántico amaneció este martes sin ciclones tropicales activos, una pausa oportuna después del impacto de Isaias en el noroeste de Florida y de varias semanas marcadas por fuertes lluvias en el sur del estado.

La tregua, sin embargo, no significa que la temporada de huracanes haya terminado. El periodo oficial se extiende hasta el 30 de noviembre y todavía pueden formarse tormentas durante octubre y noviembre, sobre todo en el Caribe y sus alrededores.

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El único disturbio vigilado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) corresponde a una zona de baja presión situada varios cientos de millas al oeste de las islas de Cabo Verde, que a las 2:00 a. m. presentaba apenas 10% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical tanto durante las próximas 48 horas como en un plazo de siete días.

La perturbación producía aguaceros y tormentas desorganizadas, concentradas principalmente al este de su centro. Sin embargo, a juicio de los meteorólogos del NHC, los vientos fuertes en las capas altas de la atmósfera dificultarán su desarrollo mientras se desplaza lentamente hacia el norte o norte-noroeste.

Aunque puede ocasionar lluvias intensas e inundaciones en sectores occidentales de Cabo Verde, la perturbación se encuentra lejos y no representa peligro para Florida.

Un respiro breve en el sur de Florida

El pronóstico indica que Miami-Dade, Broward y Palm Beach experimentarán este martes condiciones inusualmente secas para mediados de octubre. Una masa de aire con poca humedad limitará casi por completo la formación de lluvias, aunque no se descarta alguna precipitación aislada cerca de la costa.

El cambio permitirá una pausa después de los aguaceros, las inundaciones urbanas y las mareas elevadas registradas durante semanas anteriores. Las temperaturas máximas permanecerán entre los 80 grados altos y los 90 bajos Fahrenheit, mientras vientos del noreste soplarán con intensidad moderada y algunas ráfagas.

La mejoría comenzará a debilitarse el miércoles. La humedad retornará desde el Atlántico y podrá generar aguaceros rápidos, principalmente durante la tarde en el sureste de la península. El pronóstico sitúa la probabilidad de lluvia entre 20% y 40%, según la localidad.

Calor y aguaceros regresan

El jueves y el viernes aumentarán las precipitaciones y la sensación térmica. Las máximas continuarán cerca de 90 grados, pero la humedad podría hacer que se perciban valores entre los 90 altos y poco más de 100 grados, según las proyecciones ambientales.

Para el área metropolitana de Miami, el NHC anticipa una probabilidad de lluvia cercana a 50% el jueves y de hasta 70% el viernes. Los aguaceros más intensos podrían estar acompañados por tormentas eléctricas.

El panorama del fin de semana resulta menos definido. La evolución de una frontera atmosférica determinará si el sur de Florida afronta un nuevo periodo de lluvias y vientos fuertes. Los meteorólogos advierten que todavía existe mucha incertidumbre sobre su ubicación, intensidad y duración.

Por ahora, no hay indicios de que esas condiciones estén vinculadas con un ciclón tropical. La región dispone de una ventana seca, pero será corta: la humedad comenzará a recuperar terreno antes de finalizar la semana.

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