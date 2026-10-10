sábado 10  de  octubre 2026
TEMPORADA CICLÓNICA

Florida y Alabama en emergencia federal ante avance de Isaías que deja dos fallecidos y zonas sin luz

El presidente Trump aprobó emergencia federal para el sureste de EEUU por el huracán que dejó 500,000 de personas sin electricidad; más tormentas se acercan

Ante el huracán Isaías. en Florida miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.

Ante el huracán Isaías. en Florida miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.

CORTESÍA MDFR
Por Julián Varela

MIAMI.- Los estados Florida y Alabama se mantienen atentos ante fuertes vientos que azotan al sureste de EEUU este sábado y que ocasionaron la muerte de dos personas, por lo que el presidente Trump aprobó declarar emergencia federal ante el avance del huracán Isaías que pisó tierra el viernes, según informó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)

Los fallecidos son una mujer que se encontraba en su vivienda encima de la cual cayó un árbol en el condado de Escambia, Florida; y otra persona en Birmingham, Alabama, en similares circunstancias, según reportes.

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Aunque el huracán perdía fuerza ciclónica, la emergencia daba hoy labores de respuesta en 27 condados del primer estado.

Florida en emergencia

El gobernador De Santis alertó sobre riesgo de inundaciones inesperadas por el desbordamiento de ríos, por lo que pidió tomar precauciones frente el fenómeno climatológico que hoy comenzaba a perder fuerza, se informó.

Los condados que abarca la declaración son Baker, Bay, Calhoun, Citrus, Columbia, Dixie, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Leon, Levy, Liberty, Madison, Okaloosa, Santa Rosa, Suwannee, Taylor, Walton, Wakulla y Washington.

El viernes, el fenómeno tropical avanzó con fuertes vientos sostenidos de con vientos de más de 145 kilómetros por hora y generó, marejadas de entre 1,5 y 2 metros (5 a 7 pies), tornados y cortes eléctricos en sectores del litoral del Golfo de EEUU, informaron agencias.

Sin luz por el huracán

Tras haber alcanzado categoría 3, Isaías dejó sin electricidad a más de 850.000 personas en sectores de Florida y Alabama, a los que se suma Giorgia, los estados con más afectaciones reportadas hasta este sábado.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) alertó sobre “cortes de electricidad de larga duración” principalmente en el Panhandle de Florida, el sur de Alabama y el sur de Misisipi.

El huracán obligó la evacuación de decenas de miles de personas e impulsó la declaración del estado de emergencia, medida a la que se ha sumado el estado de Georgia, donde hoy se registraba una fuerte lluvia que obligó a sus habitantes a mantenerse dentro de casa.

Organismos meteorológicos prevén que el centro del ciclón cruce Alabama y se adentre en el valle de Tennessee entre el hoy y mañana domingo, y que se degrade en tormenta tropical, aunque advierten que continuarán las fuertes precipitaciones de hasta 380 milímetros, con riesgo de inundaciones y amenazas de tornados a lo largo de la costa del Golfo.

Más tormentas desde el Pacífico

Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes ( NHC) informó que otras dos tormentas tropicales avanzan hacia la costa occidental del continente y ante ello se mantienen alertas.

Una es la tormenta Rachel que se desplaza con rapidez hacia la frontera entre EEUU y México, por el Pacífico.

En paralelo, el huracán Simone avanza con fuerza hacia la costa occidental del centro de México, según meteorólogos que han recomendado continuar con la precaución a la que ha obligado Isaías.

FUENTE: Con información de EFE, Europa Press; univisión. com

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