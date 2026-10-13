Florida aún tiene miles de residentes sin electricidad tras el huracán Isaías

Efectivos de la Guardia Nacional de Florida despejan árboles y ramas de una carretera del Panhandle durante las labores de recuperación tras el paso del huracán Isaias.

Isaias entró con fuerza en la costa a última hora del viernes 9 de octubre como huracán de categoría 2, cerca de la localidad turística de Destin, Florida.

MIAMI. — Florida intensificó las operaciones de recuperación tras el paso del huracán Isaias, mientras decenas de miles de hogares y comercios permanecían sin electricidad este martes en el Panhandle, la región más castigada por los vientos y la caída de árboles.

Durante el lunes, más de 149.000 clientes estaban sin servicio eléctrico en Florida. En la noche, la cifra combinada entre el Panhandle y el sur de Alabama había descendido a aproximadamente 106.000, según cifras gubernamentales.

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Al comenzar el martes, el registro de PowerOutage.us reflejaba cerca de 77.000 interrupciones en Florida, incluidas unas 48.000 correspondientes a Florida Power & Light. El portal advirtió que parte de la información desglosada por ciudades podía presentar imprecisiones debido a los daños provocados por el huracán.

Reparaciones

FPL informó que restableció la electricidad a más de 85% de los clientes afectados y que los trabajos estaban prácticamente terminados en seis de los ocho condados incluidos en su zona de impacto. Bay, Washington, Holmes, Walton, Jackson y Okaloosa mostraban los mayores avances.

Las labores continuaban principalmente en Escambia y Santa Rosa, donde la empresa encontró daños en árboles y líneas más extensos de lo previsto inicialmente.

La compañía movilizó cerca de 17.000 trabajadores para retirar vegetación, reemplazar postes, reconstruir tramos del tendido y reparar subestaciones. Los hospitales, escuelas, servicios de emergencia y otras instalaciones esenciales recibieron prioridad.

FPL advirtió que algunas propiedades no podrán reconectarse hasta que electricistas privados reparen medidores, conductos o cableado pertenecientes al inmueble. Por esa razón, la restauración general de una comunidad no implica necesariamente que cada vivienda recupere el servicio de inmediato.

Efectivos de la Guardia Nacional de Florida despejan árboles y ramas de una carretera del Panhandle durante las labores de recuperación tras el paso del huracán Isaias. Guardia Nacional de Florida

Alimentos, agua y comunicaciones

Entretanto, el Gobierno estatal mantiene nueve puntos de distribución en Escambia, Santa Rosa, Walton y Washington. Esas instalaciones entregan agua embotellada, alimentos no perecederos y otros artículos esenciales.

El Departamento de Niños y Familias anunció más de 680 palés de comida y 110 de agua. Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria que perdieron alimentos por apagones podrán solicitar la reposición de sus beneficios hasta el 19 de octubre.

También funciona en Century un centro con duchas, lavandería, alimentos, productos de higiene, áreas de descanso y estaciones para cargar dispositivos. Adicionalmente, más de 26.000 puntos de acceso inalámbrico de Comcast y otros 1.541 de Spectrum fueron abiertos al público.

Escuelas y pequeños negocios

Numerosos distritos escolares, universidades y centros estatales reabrieron el lunes. Las escuelas del condado Bay y Northwest Florida State College tenían previsto reanudar actividades este martes.

Por su parte, el gobernador Ron DeSantis instruyó que los planteles restantes estén nuevamente operativos a más tardar el miércoles, siempre que puedan recibir estudiantes de manera segura.

Asimismo, FloridaCommerce habilitó además $10 millones en préstamos puente sin intereses para pequeñas empresas. Los agricultores y productores acuícolas afectados podrán solicitar financiamiento destinado a reparar cercas, equipos, invernaderos y otras instalaciones.

La recuperación continúa mientras las autoridades evalúan daños en viviendas, carreteras y servicios públicos. El estado reportó que 93% de los semáforos de las zonas afectadas funcionaba nuevamente, aunque 320 dependían todavía de generadores temporales.