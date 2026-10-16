El plan de Trump para movilizar el voto republicano en Florida

MIAMI. — El presidente Donald Trump regresa este viernes a Palm Beach, donde iniciará una nueva etapa de actos políticos destinada a movilizar al electorado republicano de Florida, antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

El itinerario presidencial contempla primero un mitin en Dalton, Georgia, y posteriormente el traslado hacia el sur de Florida. Trump tiene previsto llegar durante la tarde y permanecer en Mar-a-Lago, su residencia y centro habitual de operaciones políticas durante los meses de otoño e invierno.

La llegada se espera alrededor de las 6:00 p. m., aunque la Casa Blanca no había divulgado una hora definitiva durante la mañana. Será su primera visita a Palm Beach en varios meses y coincidirá con un evento del Comité Nacional Republicano programado para la noche.

La visita también será la primera desde que el antiguo Aeropuerto Internacional de Palm Beach adoptó oficialmente el nombre de Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

Comienza movilización republicana

Según la agenda oficial, Trump encabezará un mitin en Fort Myers junto con el candidato republicano a gobernador, Byron Donalds, y la aspirante al Senado federal, Ashley Moody.

La ubicación tiene un valor estratégico. Fort Myers pertenece al suroeste de Florida, una de las regiones más favorables al Partido Republicano y parte del distrito congresional que Donalds ha representado.

La concentración buscará estimular el voto anticipado presencial, modalidad que suele aportar una parte importante de la participación republicana.

Aunque los republicanos superan a los demócratas por más de 1,5 millones de electores registrados en Florida, algunas encuestas muestran ventajas reducidas para Donalds frente al demócrata David Jolly y para Moody ante Angie Nixon.

Los demócratas también encabezaban la devolución de boletas por correo. El informe estatal disponible el martes contabilizaba más de 226.000 votos enviados por demócratas, frente a casi 190.000 de republicanos. Otros 111.000 correspondían a electores sin afiliación o inscritos en partidos minoritarios.

Sin embargo, esas cifras no permiten anticipar el resultado. El Partido Republicano dependería más del sufragio presencial y podrá comenzar a recuperar terreno el lunes, cuando Miami-Dade, Broward, Palm Beach y otros grandes condados abran sus centros de votación anticipada.

El acto del 23 de octubre ofrecerá la primera oportunidad de medir si Trump conserva su capacidad para movilizar a la base republicana en una elección sin una contienda presidencial en la boleta.