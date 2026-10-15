Congresista Salazar afirma que Trump firmaría ley para legalizar a ciertos inmigrantes

La congresista federal republicana María Elvira Salazar, quien busca la reelección y ha criticado algunas formas de deportaciones en Estados Unidos, afirmó este jueves que el presidente Donald J. Trump firmará una ley para regularizar a ciertos inmigrantes indocumentados .

La legisladora de Miami, de origen cubano, que enfrenta una de las contiendas más competitivas en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, aseguró que Trump respaldará la Ley Dignidad que ella impulsa para regularizar a inmigrantes sin antecedentes criminales de sectores económicos clave , [aunque sin ofrecer la ciudadanía].

"El Presidente lo entiende, pero yo sé que esto se está hablando y que los próximos 2 años, antes de que el Presidente se vaya de la Casa Blanca habrá algún tipo de reforma migratoria que solucione un problema de 40 años. Si alguien lo puede hacer es Trump, ustedes lo conocen", señaló la legisladora federal tras un evento en Miami.

La representante federal del Distrito 27 de Florida despertó atención nacional tras un anuncio de campaña en septiembre en el que dijo al presidente que su "política migratoria ha ido demasiado lejos" y que "los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados".

"El presidente es un hombre inteligente"

Las declaraciones de la congresista atizaron la controversia sobre el escabroso tema de la inmigración masiva entre sectores hispanos y en especial entre cubanos, divididos tras el desastre de los demócratas que impulsaron y permitieron una invasión de inmigrantes ilegales y la mano dura del Presidente contra la entrada masiva y desordenada de personas con el ánimo de establecerse en el país, la seguridad en la frontera sur y la trascendencia de defender la seguridad nacional.

Trump respondió con mucho respeto a Salazar y aseguró que él mantendría "firme" su postura, pero luego ella sostuvo un diálogo con él en el cual el jefe de la Casa Blanca se mostró muy "receptivo", indicó la congresista de origen cubano.

"El Presidente es un hombre inteligente y sabe que la economía estadounidense, en el 20% de su Producto Interno Bruto (PIB) depende de cinco industrias con esa mano de obra, y que muchos de ellos se encuentran en un limbo migratorio", puntualizó la legisladora.

El rival de Salazar, el demócrata Elliott Rodríguez, también de origen cubano y también expresentador de televisión, la ha acusado de ser "cómplice" de las políticas del líder republicano.

No debería ser diferente cuando se habla del mismo Partido, así ocurre cuando los congresistas demócratas votan en bloque uniforme a pesar de lo controversial y dañino que pueden resultar medidas y proyectos para la izquierda.

La propuesta de Ley Dignidad

En un evento de Miami's Community News en Casa Cuba, ella defendió su propuesta de Ley Dignidad, un proyecto bipartidista para legalizar a inmigrantes sin antecedentes criminales que trabajen en construcción, agricultura, salud, hospitalidad y alimentos.

"Hay una legislación, que es la Ley Dignidad, la que estoy presentando, que es salomónica, no les da ciudadanía, pero a la misma vez permite que se queden con una visa 'Dignidad'", señaló.

La polémica se intensificó el pasado 1ro de octubre, cuando el zar de la frontera, Tom Homan, aseveró en el sur de Florida que las deportaciones aumentarán en 2027, tras un récord de 200.000 arrestos migratorios en los últimos cuatro meses.

Salazar, quien representa uno de los distritos con más votantes de origen cubano, también prometió que Trump realizará un cambio en la isla, aunque no ofreció detalles.

"La promesa de cambio es que también, antes de que el presidente Trump se vaya de la Casa Blanca, los Castro no estarán en Cuba", aseguró.

FUENTE: Con información de EFE.